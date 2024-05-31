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全球貨櫃輪運價沒有最高只有更高 SCFI指數漲破3000點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI指數噴出飆漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%。示意圖／ingimage
SCFI指數噴出飆漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%。示意圖／ingimage

全球貨櫃輪過價沒有最高只有更高！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數31日出爐，運價指數連8漲，4大主要航線再度瘋狂飆漲，遠東-美西40呎櫃(美元)直接大漲18%，美東漲幅11%，歐洲漲幅也有9%，推升SCFI指數噴出飆漲341.34點至3044.77點，周漲幅12.63%。

今天市場傳出巴拿馬運河通過數大增到46艘，經國內的航運業界查詢後，完全是錯誤的新聞，巴拿馬官方公布是水深度增加，並非過河的船舶數大增，使得今天陽明海運（2609）、萬海殺聲隆隆，不過運價公布再度飆漲，再度讓市場傻眼。

國內的航運業者分析，紅海事件的影響深遠，至少拖到美國總統大選之後，因為目前美國總統選舉兩方勢均力敵，以色列在美國的經濟掌控能力強，原本今年預計交船280-300萬TEU，但因為經過疫情造船廠倒閉不少，所以不見得能如期交船。

單以歐洲線來看，紅海問題就消耗市場15-20%運力，因為運力短缺航次變少，有些港口被跳港，又再度造成某些供應鏈斷鏈 ，進一步衝擊到美東美西的運力調度，貨等不到船、或是貨等不到櫃，就造成市場供、需超級混亂，也因為歐美遠洋航線運價都飆高， 所有資源往歐美線調， 近洋線、冷門航線就開始缺櫃。

根據最新一期出爐的運價，北美線狂漲，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達6,168美元，較前一期大漲979美元，漲幅18.86%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達7,206美元，較前一期上漲724美元，漲幅達11.16%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達3,740美元，較前一期上漲331美元，周漲幅9.7%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達4,720美元，較前一期上漲472美元，漲幅11.11%。不僅4大主要航線大漲，包含澳紐、西非、南非、南美等航線也上漲，其中西非、南非周漲幅分別為14.92%、24.07%。

值得留意的是，受到新加坡傳出塞港情形，近洋線方面，遠東到東南亞大漲二成以上，其中遠東到東南亞每TEU (20呎櫃)較前一期大漲97美元，漲幅21.55%；至於遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU分別較前一期上漲1美元、下跌6美元及上漲2美元。

航線

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