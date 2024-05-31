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利明献接東元董座 邱純枝升任集團副會長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
利明献接任東元董事長。東元/提供
利明献接任東元董事長。東元/提供

東元（1504）31日召開新一屆董事會推選董事長。董事會首先推舉邱純枝續任董事長一職，惟邱純枝因個人因素婉拒，其後由邱純枝推薦利明献接任董事長職務，並獲董事會通過。

東元表示，依照東元董事長傳承慣例，由邱純枝升任東元集團副會長，協助新任董事長順利接棒東元發展的重任，此外，並督導內部營運管理等相關事務，以穩定經營績效不墜。新選任董事長利明献，期許在新一屆董事會成員的齊心合作之下，再創營運高峰。

東元指出，邱純枝及其經營管理團隊在過去三年，逐步強化東元全球供應鏈，並積極拓展海外電氣化生態系，從再生能源發電、儲能、微電網配電，涵蓋到電動車動力系統和充電系統，並結合北美東元西屋馬達公司的資源和網絡，建構東元綠色移動事業的版圖。

東元在邱純枝的帶領下，朝向電氣化、新能源的策略轉型，為營運注入成長動能，市值成長至今超過1,000億元，2023年營收近600億元，營收與獲利均創下新高，成果有目共睹。新一屆董事會萬分感謝邱純枝過去對東元的全心付出，締造東元多項里程碑，也造就東元在全球的傲人成績和品牌價值。

東元表示，未來，擁有跨國金融管理經驗、個性謙沖圓融的利明献董事長， 在現有堅實經營團隊匡助下，於經營策略上，「先求聚焦發展並以穩定人才及經營為重，同時尊重東元既有的文化與傳承」，相信可望持續透過技術優勢，積極研發節能新品，搶占減碳商機，在核心產品與新興綠能產品的相輔相成下，結合東元全球產業鏈，放眼國際，擴大營收成長力道，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

利明献表示，董事會成員學經歷豐富、各有專精，他本人將可借重5名續任董事參與東元經營的經驗以協助新一屆董事會順利運作，此外，新任6名董事亦各擁跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之專業。此一嶄新組合，與東元未來聚焦發展之策略與方向一致，也符合股東們期待東元順應國際綠能發展趨勢與提升全球布局之期望展望。

東元 營收 董事長

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