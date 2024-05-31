台中社宅再決標兩案 預計2028年完工

國家住都中心於台中市興辦社宅，本周再決標兩案社宅統包工程，緊鄰水湳經貿園區，預計2028年完工，為台中市再提供391戶居住單元。截至今日，國家住都中心全台累積已完工及已決標社宅共5萬4,493戶。

5月29日決標的「新平好室」社會住宅新建統包工程，位於北屯區，由「昭雄營造股份有限公司、永龍企業股份有限公司、吳嘉栩建築師事務所」統包團隊得標；5月30日決標的「石平好室A、B」社會住宅，將由「錦標營造股份有限公司、隆程興業有限公司、吳嘉栩建築師事務所」統包團隊共同打造。

「新平好室」、「石平好室A、B」均位於水湳經貿園區外圍，鄰近中清路、文心路等重要聯外道路，往南可通往台中市區，以經貿路連結中科園區。基地周邊有中央公園、新平公園，鄰近水湳市場、逢甲商圈、逢甲大學，以及中國醫藥大學。未來也有水湳轉運中心、捷運橘線（O09、O10預定站址）等交通規劃；大型建設如台中綠美圖、台中流行音樂中心等陸續完工啟用，生活機能將更豐富。

兩案除興建社宅，新平好室將導入身心障礙者社區居住單元，石平好室A、B則規劃身心障礙者社區日間作業設施及身心障礙者社區式日照中心等公益社福設施，照顧地區居民，並提供在地就學、就業民眾更多居住選擇。

除本次決標的新平好室及石平好室A、B外，國家住都中心於北屯區另興建「廍子安居」、「東光好室」及「松竹好室」，於西屯區則有「惠民安居」，以滿足兩區近年逐漸增加的居住需求。

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