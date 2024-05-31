快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

萬丹鮮乳喜獲世界金獎 將舉辦試飲快閃闖關活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬丹鮮乳喜獲世界金獎，彰顯台灣酪農業水準。黃淑惠攝
萬丹鮮乳喜獲世界金獎，彰顯台灣酪農業水準。黃淑惠攝

國際肯定的在地鮮純，榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎的《萬丹酪農戶極選鮮乳》31日於華山文創園區舉辦「萬丹金選風味 在地鮮純 榮耀記者會」，邀請在地酪農、品乳師與金獎名人郭子乾暢談鮮純秘訣，屏東縣大家長周春米縣長更是特地來到現場，為屏東、為萬丹酪農乳業發聲，共同助力推動產業的蓬勃發展。本周末於同地點也將展開限時兩天的快閃闖關活動，透過鮮奶試飲及發送限量紀念版鮮奶造型提袋，與民眾一同分享在地鮮純。

作為「本土酪農的原鄉」，屏東萬丹擁有水淨草鮮的廣闊平原，更有一群淳樸用心的酪農，與乳牛、水、土、地相互滋養並努力耕耘，縣長周春米表示，因為《萬丹酪農戶極選鮮乳》的獲獎，讓屏東的畜產實力、畜牧人才被國際看見，以在地鮮純風味，應證屏東酪農業擁有世界級的水準。

此次活動也特別邀請養牛經驗近40年的萬丹酪農們、品乳師以及金獎推薦人郭子乾共同分享奪金秘訣-認真做事，把事情做好，自然會產出好作品、好品質的極選鮮奶。

萬丹酪農表示，大家這麼認真養牛，當然要找最「頂真」的乳廠合作，就像是《萬丹酪農戶極選鮮乳》—堅持只用專區乳源、每日專車收乳專線生產，更有大廠才做得到的1,200項以上品質以及風味嚴格檢驗，只為這瓶在地鮮純。金獎推薦人郭子乾也說，自己多年的奮鬥過程中，當然會想要得到金獎的肯定，但更告訴自己，要把每天的工作做好，讓今日的努力成為日後的養分，他相信萬丹酪農也是這樣。

酪農與乳廠堅持相約做到最好，就是這份樸實的初衷，讓《萬丹酪農戶極選鮮乳》在世界品質評鑑大賞舞台上獲得金獎肯定。

《萬丹酪農戶極選鮮乳》秉持著在地鮮純的堅持，與萬丹契作酪農攜手相約做到最好！為了讓民眾能一同體驗在地鮮純好味道，特別舉辦金獎萬丹鮮乳試飲快閃闖關活動，6/1~6/2歡迎前往華山文創園區，共同闖關體驗萬丹金選、品在地鮮純、拿限量紀念版鮮奶提袋。

萬丹 郭子乾

延伸閱讀

傅孟柏婚後首露面 郭子乾神模仿總統催票：送鴻海股票

《省省吧！我家富貴發》郭子乾x曾莞婷 想買房摳就對了

母喪後的第一個母親節 郭子乾最懷念媽媽這一味

獨／郭子乾帥兒創業促成「藍白合」 嫩妻為子加油罕露面

相關新聞

近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交...

近4年最強5月天 信義：首購穩換屋也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交...

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高...

台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，...

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

人們懷抱的美國夢大致如下：靠自身力量取得一份還不錯且附帶福利的工作、買間房、成家立業、以中產階級的身分舒服過活，直到退休。

房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。