安心股東會／通過每股配發1.8元現金股利 朝多元店型發展

安心食品（1259）(MOS摩斯漢堡)31日舉辦股東常會，每股配發1.8元現金股利。

安心2023年合併營收約60億元，稅後純益1.67億元，EPS更達5.17元，每股配發1.8元現金股利。2024年第1季合併營收14.87億元較同期成長3.70%；淨利歸屬於母公司業主0.33億元，EPS1.01元。2024年1-4月累計合併營收為19.76億元較同期增加0.71億元，成長3.74%。

安心食品評估未來發展及現行運作設置各類功能性委員會，借重董事們所具備之能力來提供董事會做出最佳決策，以確保長期財務績效及企業永續經營。

截至2024年5月30日止，全台總店數達300家店，現著重店點體質調整，並朝多元店型發展，包含街邊店、學區等，期以提供消費者更便利、舒適的環境及數位化服務體驗。安心食品以食品安全為己任，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，持續推動｢產品溯源、生產履歷、綠色三合一採購、廢棄物源頭管理」等經營政策，守護消費大眾的安全與健康。持續發掘在地食材，參與台北及高雄國際食品展覽，媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣農漁會。

安心食品投資屏東長治鄉的屏東農業生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓地板面積近30,000平方公尺，打造專屬食品廠房－安心農科廠，以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，由魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，初步將供給全台摩斯漢堡米粄、帕隄、雞塊產能、樂雅樂打造烘焙點心產品項目，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為消費者的食安把關，並連結產學合作技術培育人才。

安心食品運用科技融入餐飲服務，提供高規格的服務品質，減少顧客等候時間，持續推廣MOS Order APP座位點餐及預約訂餐，民眾來店消費，可直接挑選座位，用手機掃描QR Code點餐，由店員將餐點送上桌。內用及外帶的顧客，都可利用MOS Order APP預定餐點，快速結帳免排隊，結合電子票券「安心取溫馨送」功能，送禮自用方便又優惠。另除現有的摩斯卡、LINE Pay、街口支付、悠遊卡及一卡通等多元支付方式，自2023年12月起，開放全銀行信用卡支付，讓顧客結帳有更多便利選擇。

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