快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

中油前5月估虧110億 爭取合理反映工業大戶氣價

中央社／ 台北31日電

中油董事長李順欽今天表示，中油前5月估虧損新台幣110億元，持續爭取適度反映油氣價格，包含取消亞鄰最低價限制、油價緩漲機制；工業天然氣也已3年沒調漲，光是中鋼、台積電、台塑化等前3大工業客戶，吸收金額便高達130億元。

中油今天舉行「發現中油生態之美」78週年慶祝大會，李順欽會前接受媒體訪問表示，今年前4月虧損近百億元，其中4月因原油價格落後因素有獲利，但5月估虧10億元，因此統計前5月預計虧損110億元，財務狀況仍不好，負債比例高達91%，「希望獲得上級單位財務支持」。

政策性吸收部分，今年1到4月汽柴油、天然氣、LPG吸收金額達200多億元。

至於今年虧損預估，李順欽表示，需視油氣價格能否合理反映，以及國際油價能否持穩，因只要油價上漲，中油受限亞鄰最低價，吸收額度就會擴大，對公司經營相對不利。他不諱言，政府能否讓中油適時反應油氣價格，連動中油盈虧情況，盼取消亞鄰最低價限制。

此外，李順欽指出，中油天然氣價格已3年沒漲，吸收台積電超過20億元，「台積電不需要我補貼吧」，競爭對手台塑化也吸收40多億元。

中油發言人林珂如會後補充，自110年6月至去年底，中油吸收工業用戶天然氣成本達1650億元，若長期政策性吸收，等於工業用戶受惠，對公司經營不公平，因此爭取合理反映氣價成本，適度調整工業氣價，相信新任部長郭智輝出身產業界，應可了解中油經營困難。

中油前3大天然氣工業用戶分別為中鋼、台塑、台積電，各自吸收金額為20億至70億元不等，合計共約130億元。

油價部分，林珂如舉例，中油須遵守亞鄰最低價限制，但日本政府有補貼汽柴油，中油只能自行吸收上漲成本；另一方面，油價緩漲機制也實施長達6年，時空背景已不同，應是時機共同討論浮動油價機制能否合理調整，「畢竟經營一家公司還是希望能夠賺錢」。

至於是否已有和新任經濟部長郭智輝報告爭取事項，李順欽表示，「與部長有碰面有提到」，但是在非正式場合，而油氣價格相關機制仍須在正式會議討論拍板。

中油 原油價格 台積電

延伸閱讀

陸再下手ECFA 卓榮泰：國際組織成員別隨便改互動原則

經長稱2030絕不缺電 卓榮泰信心喊話：代表努力跟決心

核三成AI備援電力？ 郭智輝：法令通過、國家需要才可行

經長：AI 讓台灣再吃50年

相關新聞

近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交...

近4年最強5月天 信義：首購穩換屋也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交...

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高...

台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，...

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

人們懷抱的美國夢大致如下：靠自身力量取得一份還不錯且附帶福利的工作、買間房、成家立業、以中產階級的身分舒服過活，直到退休。

房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。