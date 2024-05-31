長榮航太配息4.5元 拓展英航維修業務

長榮航太今天召開股東常會，將配發現金股利4.5元，長榮航太董事長黃南宏表示，已順利爭取到英國航空的維修業務，後續還有比利時客戶在接洽中。

長榮航太今天召開股東常會，會中通過2023年營業報告以及盈餘分配等案，將配發現金股利4.5元。

黃南宏指出，陸續取得英國民航局核准的機體維修能量後，順利爭取到英國航空的維修業務，5月28日已有首架英航客機波音777報到，後續還有6至8架777的檢修需求，長榮航太也在爭取英航787機隊商機，還有比利時客戶在接洽中。

而在零組件製造問題上，預期斷鏈狀況下半年將排除，後續業務將返回正軌，長榮航太也將積極建立維修、製造之外的營運第3隻腳，帶動長榮航太營運持續成長。

根據長榮航太年報，研發現況有許多進展，包括取得中華民國民用航空局（CAA）、歐盟航空安全總署（EASA）核准、英國民航局（UKCAA）指定機體維修能量，取得日本民航局（JCAB）核准指定零組件維修能量，並與國防部簽署8年期「T700發動機策略性系統商維」合約，完成國家太空中心委製衛星零件合約首件交付、軍用商規陸用監偵型無人機首架機完成開發等。

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