快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

看好紙包裝需求擴大 正隆董事長鄭人銘：迎成長動能

中央社／ 台北31日電

工紙大廠正隆今天召開股東會，董事長鄭人銘表示，今年下半年，隨著全球經濟持續回穩，以及國際去塑商機，擴大紙包裝需求，又將迎接旺季，正隆可望發揮新產能優勢，迎成長動能。

正隆股東會則通過配息0.5元，並通過2023年財報。

2023年全球面臨升息通膨、地緣政治等挑戰，儘管各國已全面解封，但經濟復甦緩慢，加上外部環境不利因素持續，台灣紙業市場仍在去庫存，造成整體需求不振，全台造紙年產量下滑3.6%，銷量減少5%。

正隆強調，儘管市場環境不佳，公司仍持續推動海外擴產計畫，越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線也規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能已投產，為公司營運注入新動能。

展望今年，正隆表示，隨著景氣回升及原物料價格的溫和波動，各產業有望穩步復甦，帶動紙箱包裝需求。尤其是下半年傳統旺季來臨，預期整體營運將穩健成長。

根據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2023年全球紙箱消費量達2738.89億平方米，雖年增0.3%，但相較2000年1276.57億平方米，年平均成長達3.2%，預期未來全球紙箱包裝需求仍將穩健成長。正隆表示，將持續投入智慧永續造紙，優化數位產銷服務、拓展海內外循環據點，掌握全球紙包裝需求蓬勃商機。

正隆提到，公司為台灣首家導入AI智能化的紙業，已導入25個智能產銷專案，將傳統工廠轉型為智慧再生工廠。近年整合IoT與AI大數據，建立關鍵數據，藉由數據累積及機器學習，分析設備運行狀態與趨勢，大幅提升設備總合效率（OEE）與減碳績效。

正隆訂定今年為AI應用元年，將持續深化智慧製造，以AI數據助攻企業高效決策，透過智能產銷提升營運動能。

AI 正隆 股東會

延伸閱讀

鴻海目標價 高盛喊227元

全球PCB龍頭臻鼎 營運拚重返成長軌跡

研華看好邊緣AI商機

新興市場教父改口了 墨比爾斯：陸股看起來不錯

相關新聞

近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交...

近4年最強5月天 信義：首購穩換屋也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交...

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高...

台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，...

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

人們懷抱的美國夢大致如下：靠自身力量取得一份還不錯且附帶福利的工作、買間房、成家立業、以中產階級的身分舒服過活，直到退休。

房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。