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長榮航太股東會／接單傳佳音 拿到英國航空維修業務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航太（2645）31日召開股東常會， 長榮航太董事長黃南宏分享接單傳佳音，順利爭取英國航空的維修業務，後續還有比利時客戶在接洽中；長榮航太也將積極建立維修、製造之外的營運第三隻腳，帶動長榮航太營運持續成長。

長榮航太會中通過2023年營業報告以及盈餘分配等案，將配發現金股利4.5元。黃南宏在營業報告時分享，在公司陸續取得英國民航局核准的機體維修能量後，也已經順利爭取到了英國航空的維修業務。

5月28日已經有首架英航客機波音777前來檢修，後續還有6至8架777的陸續前來檢修；另外，長榮航太也在爭取英航787機隊改裝商機，後續還有比利時客戶在接洽中。

長榮航太去年全年營收147.82億元、稅後純益18.33億元，EPS 4.95元；長榮航太去年維修與製造業務都有強勁成長，分別成長23%、30%。 長榮航太首季營收36.98億元，稅後淨利5.09億元，每股盈餘1.36元。

在零組件製造問題上，預期斷鏈狀況下半年將排除，後續業務將返回正軌，長榮航太也將積極建立維修、製造之外半導體及無人機營運第三隻腳，帶動長榮航太營運持續成長。

針對未來發展，長榮航太表示，依據桃園國際機場2023年全年航班起降架次統計，僅達到疫情前(2019年)的70%，市場仍有成長空間，長榮航太將在目前主要客戶的基礎上，持續辦理航空技術專業人才的招募與培養，並籌建新技術能量，增加設施設備投資及產能的應用，積極開發潛在客戶，其中主要將目標放在國際性的商業機會，持續開拓國際大型飛機及發動機製造廠業務及大型航空公司的維修服務，提高產能價值，舖陳未來營收成長的有利條件。

航太 長榮航

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