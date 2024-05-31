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近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠
信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交總價區間，總價1000~2000萬元仍是交易量最多的區間，首購的買氣穩定，不過總價2500~5000萬元的交易量也增溫，反映5月換屋族也有出籠跡象。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，5月房市仍維持熱絡的交易市況，主要股市上漲帶來資金動能，新青年安心貸款也持續幫助年輕人降低房貸負擔，同時民眾對於房價上漲預期仍在，包括成屋市場與一手市場都出現交易熱絡的市況，接下來就要觀察6月中央銀行理監事會議是否有打炒房措施。
統計顯示，總價1000~2000萬元的交易占比約4成，變化較為明顯的是換屋族群的占比增加，總價2500~5000萬的占比明顯較上月增加，尤其是北市換屋買氣增加最為顯著，新北市成交最多是總價1000~1500萬元，不過新北也看到換屋出爐，總價2000~3000萬元的交易占比也出現成長。
桃園市則是總價1000~1500萬元成交最多，占比超過1/3，台中、台南、高雄則都是總價1000~1500萬元交易最多。
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