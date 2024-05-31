中華車：國產化引進多品牌 提升產業助淨零碳排
中華車今天上午舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，第4季將推出大改款菱利商用車，鞏固商用車市場地位。對於進口中國品牌車議題，中華車表示，國產化可讓多品牌進入台灣市場，帶動產業提升。電動車推行國產化生產，有助台灣淨零碳排目標。
嚴陳莉蓮指出，為穩固中華車在商用車的市場地位，持續研發新車型，2023年推出全新菱利電動車E300後，今年第4季將推出大改款菱利商用車，此外，MG品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。
有小股東提問對於進口中國品牌車影響與看法，中華車總經理陳昭文回覆，台灣法律不允許進口中國車整車，但推動國產化當地生產，特別是電動車的國產化生產，對於台灣淨零碳排的政策目標，有很大助益。
陳昭文表示，中華車擁有完整的零件國產化及自主開發能力，目前中華車採取雙管齊下政策，一方面做自主品牌，在產品布局下更完整，並強力推行國產化，讓多品牌進入台灣市場，進一步帶動產業提升。
中華車在5月下旬法人說明會中透露，第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，目前MG車款在台每月生產量約2000輛，預估今年MG銷售量成長。
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