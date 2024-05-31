快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

中華車：國產化引進多品牌 提升產業助淨零碳排

中央社／ 台北31日電

中華車今天上午舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮表示，第4季將推出大改款菱利商用車，鞏固商用車市場地位。對於進口中國品牌車議題，中華車表示，國產化可讓多品牌進入台灣市場，帶動產業提升。電動車推行國產化生產，有助台灣淨零碳排目標。

嚴陳莉蓮指出，為穩固中華車在商用車的市場地位，持續研發新車型，2023年推出全新菱利電動車E300後，今年第4季將推出大改款菱利商用車，此外，MG品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。

有小股東提問對於進口中國品牌車影響與看法，中華車總經理陳昭文回覆，台灣法律不允許進口中國車整車，但推動國產化當地生產，特別是電動車的國產化生產，對於台灣淨零碳排的政策目標，有很大助益。

陳昭文表示，中華車擁有完整的零件國產化及自主開發能力，目前中華車採取雙管齊下政策，一方面做自主品牌，在產品布局下更完整，並強力推行國產化，讓多品牌進入台灣市場，進一步帶動產業提升。

中華車在5月下旬法人說明會中透露，第2季將導入全新MG品牌電動車款MG4，目前MG車款在台每月生產量約2000輛，預估今年MG銷售量成長。

中華車 電動車

延伸閱讀

綠批電動車「煙火政策」輕視捷運！ 謝國樑：盼任內動工基金沒問題

全球第1季純電車銷量增幅不到5%　PHEV車款逆勢成長近五成！

里程焦慮是電動車市場成長的最大障礙？現在有解方了！

現在是入手電動車的好時機嗎？答案是肯定的

相關新聞

近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交...

近4年最強5月天 信義：首購穩換屋也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交...

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高...

台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，...

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

人們懷抱的美國夢大致如下：靠自身力量取得一份還不錯且附帶福利的工作、買間房、成家立業、以中產階級的身分舒服過活，直到退休。

房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。