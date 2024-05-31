快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案因無業者投標而宣告流標。中市經發局提供
水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案因無業者投標而宣告流標。中市經發局提供

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高達93.83億餘元，一下子要拿出這麼多資金，對廠商壓力過高，加上開發規模龐大，是導致廠商觀望縮手的主要原因。

對此，台中市經發局表示，將參考業界意見，重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號兩塊土地分開同步標售，以降低開發投資成本及開發規模壓力，提高廠商參與投資誘因。

至於業者關心，若再次開標，是否有可能調降權利金？經發局說明，依照區段徵收相關規定，若連續兩次流標將可調整權利金，但降幅最高不超過二成，換言之，此案權利金最多只能打八折。

台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案之所以受到矚目，主要因為台中水湳經貿園區被視為「台中下一個七期百貨商圈」，這兩個地塊面積合計3.86公頃，可以開發複合式百貨商場及國際旅館，市場也盛傳新光三越百貨早已將此地視為台中二館的首選。

值得注意的是，經發局今年2月舉辦招商說明會，當天吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖、興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等知名零售、百貨及開發商。

台中市經發局長張峯源強調，位於招商地塊西側的台中國際會展中心，預計明年開幕啟用，未來每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀。

此案採設定地上權70年方式招商，地上權權利金底價為93.83億餘元，得標人可分期繳付權利金總額，張峯源歡迎企業儘早插旗投資。

水湳經貿園區是台中最具發展前景的區域，中央公園貫穿其中，周邊緊鄰逢甲商圈、就業人口超過5萬的中部科學園區，距離台積電僅30分鐘路程，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城所環繞。

台中百貨零售市場成長快速，近年最大的民間投資案，為交通部鐵道局2021年8月開標的「高鐵娛樂購物城」，由廣三SOGO百貨主導的第一大國際取得最優申請人，新光人壽為次優申請人，全案已完成環評與交評實質審查，可望在近期發包動工。

地上權

延伸閱讀

花蓮豐濱鄉團體傷害險 流標8次終有著落

共享運具成效盲人摸象？蔣萬安：將檢討改善

台中釀酒獲國際認證 2佳釀奪烈酒界奧斯卡雙獎

花蓮餘震谷關道路通暢生意卻遭殃 端午訂房迄今不到一成

相關新聞

近4年最強5月天 首購穩 換屋族也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現。觀察成交...

近4年最強5月天 信義：首購穩換屋也出籠

信義房屋統計全台門市前29天交易狀況，今年5月房市交易寫下近4年的同期最高，5月房市交易量仍有雙位數的年增表現，觀察成交...

水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴

備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高...

台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，...

老了住哪裡7／特別篇：王建煊打造「天使居」 貧苦獨居老人的小天堂

人們懷抱的美國夢大致如下：靠自身力量取得一份還不錯且附帶福利的工作、買間房、成家立業、以中產階級的身分舒服過活，直到退休。

房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。