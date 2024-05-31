水湳經貿段百億地上權開發案流標 業界嘆：又大又貴
備受矚目的台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案31日開標，但因無業者投標而宣告流標。業界分析，地上權權利金底價高達93.83億餘元，一下子要拿出這麼多資金，對廠商壓力過高，加上開發規模龐大，是導致廠商觀望縮手的主要原因。
對此，台中市經發局表示，將參考業界意見，重新評估招商及開發模式，不排除改採6、8地號兩塊土地分開同步標售，以降低開發投資成本及開發規模壓力，提高廠商參與投資誘因。
至於業者關心，若再次開標，是否有可能調降權利金？經發局說明，依照區段徵收相關規定，若連續兩次流標將可調整權利金，但降幅最高不超過二成，換言之，此案權利金最多只能打八折。
台中水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案之所以受到矚目，主要因為台中水湳經貿園區被視為「台中下一個七期百貨商圈」，這兩個地塊面積合計3.86公頃，可以開發複合式百貨商場及國際旅館，市場也盛傳新光三越百貨早已將此地視為台中二館的首選。
值得注意的是，經發局今年2月舉辦招商說明會，當天吸引不少「大咖」到場，包括國泰人壽、新光人壽及南山人壽，以及統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖、興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等知名零售、百貨及開發商。
台中市經發局長張峯源強調，位於招商地塊西側的台中國際會展中心，預計明年開幕啟用，未來每年將有40檔以上展覽在此舉辦，吸引國內外買主到訪觀展，創造的觀光、交通、住宿等會展商機相當可觀。
此案採設定地上權70年方式招商，地上權權利金底價為93.83億餘元，得標人可分期繳付權利金總額，張峯源歡迎企業儘早插旗投資。
水湳經貿園區是台中最具發展前景的區域，中央公園貫穿其中，周邊緊鄰逢甲商圈、就業人口超過5萬的中部科學園區，距離台積電僅30分鐘路程，更被逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等大學城所環繞。
台中百貨零售市場成長快速，近年最大的民間投資案，為交通部鐵道局2021年8月開標的「高鐵娛樂購物城」，由廣三SOGO百貨主導的第一大國際取得最優申請人，新光人壽為次優申請人，全案已完成環評與交評實質審查，可望在近期發包動工。
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