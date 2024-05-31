台股上漲產生財富效果 房仲：5月交易年增46%

永慶房產集團統計內部資料指出，國內經濟景氣回溫，台股上漲產生財富效果，房市交易熱度再升溫，5月全台交易量較4月成長9%，台北月增10%，新北、桃園與台南均成長8%，新竹縣市量增11%，台中成長9%，高雄月增5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年以來在通膨預期心理與新青安優惠貸款效應發酵下，房市交易熱絡，4月因清明連假、銷售日減少，交易量短暫回檔修正，但5月回升，全台房市交易量較4月成長近一成。

陳金萍指出，觀察5月看屋量較4月增加一成左右，民眾看屋意願強勁，近期仍以自住買盤與長期置產需求為市場主力，自住族群以中低總價、2房產品為首選，而財富實力相對雄厚的中高資產族群近期也紛紛將資產配置轉向房市，選擇優質地段且具備稀有性與保值性的物件，積極進場。

與去年5月同期相比，全台房市交易量年增46%，除了新北成長29%外，其餘六大都會區均有三成以上的增長，其中桃園量增61%最多，其次則是新竹縣市年增52%，高雄也有51%的增幅，台中年增47%，台南成長43%，台北年增41%。

陳金萍分析，去年5月在外資回流、台股上漲的市場氛圍下，屋主對後市的信心增強，但買方期待房價下跌，考慮期拉長，買賣雙方出現價格認知拉鋸，讓去年5月買氣降溫。

反觀今年，在國內經濟數據表現亮眼，台股持續上攻，財富效果加上對未來的通膨預期未消退，自住、長期置產等剛性需求穩健，且購屋態度更為積極，讓5月交易量較去年成長大增近五成。

陳金萍表示，台經院長張建一及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超預估今年台灣經濟成長率有望達3.5%以上，樂觀看待台灣今年景氣，加上一般民眾通膨預期強烈，及新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，上半年房市年增二成應無懸念。

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