六福永續獎 全台國中小生化身動保先鋒

氣候變化異常引發物種的生存危機，全球各地掀起ESG浪潮，六福（2705）與莊福文教基金會攜手舉辦六福永續獎，以犀牛、熊鷹、長頸鹿為主題，號召全台小小動保員拍片參與，吸引全台國中小生競相角逐，今年報名件數高達150件，較去年增加34%，由10位來自產官學研界的專業人士擔任評審，最終選出21件獲得前三名及37件潛力獎，其中敦化國小、南港國小及再興國小學生表現最為亮眼，各有2名學生分別奪得中英文組的前三名。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，六福旅遊集團長期致力環境永續，希望透過舉辦獎項，號召全台國中小生共同倡議聯合國永續發展目標SDG15陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及台灣瀕危保育動物認知，培養孩子尊重生命的態度並關注環境永續發展議題，同時也呼應全球化趨勢及台灣雙語教育推廣，將獎項分為中、英文組獎項，讓台灣孩子倡議動物保育的成果推廣至世界的舞台。

莊福文教基金會董事長賴振融提出，莊福文教基金會始終朝專業動物醫療照養人才的培育，及一般民眾對動物保育常識的提升雙向並進，本次特別增設勇氣獎予民生國小的聽損小一生顏睿妤，鼓勵她不畏身體限制，勇於表現的勇氣。民生國小顏睿妤同學今年7歲，剛出生時就發現聽損，因聽力較弱影響口語發音，為了訓練她的口語表達，媽媽一口氣幫她報名這次的六福永續獎國小低年級中、英文組，這是她第一次參加比賽，經過數十次的口說練習，終於成功完成影片，讓她跟媽媽都非常感動及振奮，也因此培養出自信，積極參與各項口說比賽，展現出生命教育的真諦。

評審團代表農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟致詞肯定，許多參賽作品用心及創意讓評審驚艷，甚至有些孩子會特別去到動物園出外景，透過現場導覽跟介紹提升動物知識，或善用道具、簡報、扮裝等，讓影片更加豐富吸睛。

本次比賽另一個亮點是敦化國小拿下5個獎項，成為獲獎學生最多的學校，由2位同學分別奪得中、英文中年級組冠軍，另有3位同學獲得潛力獎，敦化國小校長劉建男分享，學校推廣雙語教育不遺餘力，也鼓勵孩子多參加比賽豐富閱歷，很開心看到同學們獲得好成績，期許他們成為學校動物保育的種子，讓生命教育更為落實。國中英文組亞軍則由義大國際中學的郭瀚天同學獲獎，是連續兩年獲獎的選手，他表示透過準備比賽，建構他對動物保育的正確觀念及視野，未來仍會持續參賽。

本次評審團陣容堅強，涵蓋產官學研界，包含農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟、前臺北市立動物園園長 金仕謙、前臺大獸醫專業學院教授兼院長 劉振軒、東海大學生態與環境研究中心教授 林良恭、國立臺北教育大學語文與創作學系教授 張金蘭及新竹動物園 園長 楊礎遠、壽山動物園園長 莊絢智、財團法人臺北動物保育教育基金會執行長 吳怡欣，都是動物保育及教育界的翹楚，除了多數評審親自出席頒獎典禮外，協辦單位臺北市立動物園園長諶亦聰及得獎者校長包含敦化國小校長劉建男、樹林國小校長陳玄謀更特別前來給予同學鼓勵。

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