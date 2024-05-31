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正隆股東會／經濟回穩+國際去塑商機 擴大紙包裝需求

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

正隆（1904）31日上午舉辦股東會，由董事長鄭人銘主持，會中報告每股配息0.5元，並通過2023年財報。展望2024年，隨著全球經濟持續回穩，以及國際去塑商機，擴大紙包裝需求，有利正隆發揮新產能優勢，迎來成長動能。

股東會上，有小股東提議增加股利，不過，鄭人銘表示，考量電價上漲，以及未來徵收碳稅的影響，加上明、後年要投資越南三號機，因此，仍維持股利政策，但未來會努力達到股東期望。

回顧2023年，全球面臨升息通膨、地緣政治等挑戰，儘管各國已全面解封，但經濟復甦緩慢，加上外部環境不利因素持續，台灣紙業市場仍在去庫存，造成整體需求不振，全台造紙年產量下滑3.6%，銷量減少5%。

正隆強調，儘管市場環境不佳，公司仍持續推動海外擴產計畫，越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線亦規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能。

展望2024年，正隆表示，隨著景氣回升及原物料價格的溫和波動，各產業有望穩步復甦，帶動紙箱包裝需求；尤其是下半年傳統旺季來臨，預期整體營運將穩健成長。根據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2023年全球紙箱消費量達2,738.89億平方米，雖僅較前一年度微增0.3%，但相較2000年1276.57億平方米，年平均成長達3.2%，預期未來全球紙箱包裝需求仍將穩健成長。

此外，近年來正隆整合IoT與AI大數據，建立關鍵數據，藉由數據累積及機器學習，分析設備運行狀態與趨勢，大幅提升設備總合效率(OEE)與減碳績效，以及決策效能。並創先導入巡檢到位智能化，有效做到精確預測與預防風險，提升產能兼具節能效益；因應海內外營運拓展，正隆已水平展開智慧造紙和數位巡檢至海外廠，加速複製製程最佳化。正隆並訂定2024年為AI應用元年，將持續深化智慧製造，積極以AI數據助攻企業高效決策，透過智能產銷提升營運動能。

正隆 股東會

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