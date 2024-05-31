房市繼續「發爐」 房仲：變數要來了、小心踩雷

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構統計旗下成交狀況指出，AI帶動下，台股屢創新高，房地產也被帶動，今年5月全台交易量較上月增加7%，比去年同期增加29%，台中、台南與台北均呈現兩位數成長。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，五月新總統就職，雖有地緣政治緊張預期，但因台股屢創新高，加上景氣表現不俗，許多買方仍積極進場，形成交易榮景。

各區表現上，相較上月台中月增23%最多，北市月增14%居次，桃園、高雄則呈現小減。和去年期相比，台南年增40%最強，桃園、台中也都有三成以上年增幅，高雄表現相對較弱。

徐佳馨推估，增長幅度大的區域多有預售屢創天價的狀況，迫使買方回看成屋，應是交易量成長的重要因素；另桃園與高雄恐怕是區域利多下，價格相對混亂，買方陷入長考，影響交易所致。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，今年股市表現強，央行對第二季升息語帶保留，但房地產市場儼然過熱，央行恐有進一步措施，近期傳出不少買方誤踩「成數地雷」，購買第二屋或高總價產品，因貸款成數不足而違約，消費者出手前特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

台股 央行 房地產

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