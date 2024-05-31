中華車股東會／董座嚴陳莉蓮宣布 MG 品牌推出全新電動車款

中華車（2204）31日舉行股東常會董事長嚴陳莉蓮親自主持，並於致詞時宣布受到市場喜歡的MG品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。

嚴陳莉蓮表示，中華車去年在全體同仁的努力下，不論是銷售量或是營收、獲利，都繳出亮眼成績，每股盈餘 10.36元， 創下歷年最佳記錄。

為穩固本公司在商用車的市場地位，我們持續研發新車型，繼去年推出全新菱利電動車 E300 後，今年第四季將推出大改款菱利商用車；此外，MG 品牌也將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。

嚴陳莉蓮進一步指出，在中華車多品牌策略布局下，相信更能滿足各類型消費者的需求，今年有機會再創銷售佳績。在企業永續方面，中華汽車也獲得許多獎項肯定， 除了被納入「台灣永續指數」成分股，更連續十年獲評 「公司治理評鑑排名前百分之五」，以及「天下永續公 民獎大型企業組前十名」的榮譽。

總經理陳昭文補充指出，今年首季已導入的三菱 Eclipse Cross 特仕車，下半年也將推出全新大改款的菱利商用車，以及 MG 品牌的全球戰略車款，希望以豐富的產品線滿足消費者多元需求，並進一步推升本公司的銷量成長。中華車將以汽車內銷台數 6.6 萬台(含代工及進口車)、較去年成長 26.3%作為挑戰，為股東創造更多收益。

至於外銷市場部分，陳昭文表示，今年仍持續受到地緣政治與新競品加入的影響，中華車除了深化既有海外經銷商的合作關係外，亦規劃開拓非洲、中南美洲新市場，提升外銷台數。

中華車轉投資的福建奔馳，主要產品為 Vito、Sprinter、V-Class 等高端商務用車，去(112)年全年銷售 3.2 萬台，今(113)年將持續強化經銷通路能力，把握當地市場機會，致力維持銷售與獲利水準。

在電動二輪車事業上，中華車持續專注多元能源策略，展望今將持續優化消費者使用體驗，並擴大異業通路合作，預期全年銷售成績將可保持成長趨勢。 中華車董事長嚴陳莉蓮宣布 MG 品牌將推出全新電動車款，建構更完整的產品線。黃淑惠攝

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