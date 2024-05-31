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仁寶股東會來了 許勝雄最後一次主持 誰接班引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶集團旗下仁寶（2324）即將於31日召開股東大會，由於現任董事長許勝雄並未列入下屆董事改選名單，因此今日將成為他最後一次現身主持仁寶股東大會，而他也將在今日正式卸任，並轉任集團總裁一職，外界猜測接班人選可能是由現任副董事長陳瑞聰接任，而外傳許勝雄獨子暨康舒董事長許介立有望接任副董事長，正式完成世代交替。

據悉，仁寶為金仁寶集團旗下金寶電子於1983年在桃園龜山工業區所設立，自1984年起深耕電腦周邊製造領域，並主要生產電腦螢幕，雖旗下平鎮廠曾在1987年慘遭遭祝融吞噬，不過公司仍像不死鳥一般，一步一步的將羽毛養回來，並在1996年前進中國設立子公司，歷經多年發展，也讓仁寶的經營邁入穩定期。不過近日傳出仁寶啟動接棒計畫，則吸引外界目光聚集，因為過去40年來未曾有過此情況，因此格外讓外界重視。

仁寶提名15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

據消息人士稱，許勝雄現年已屆滿81歲高齡，考慮到距離下一次改選時間，還要再經過3年，他思慮再三後，才下定決心提出世代交替計畫，並正式展開接班傳承等安排。而對此傳言，仁寶則透露，公司將推派現任董事長許勝雄，進一步來擔任金仁寶集團總裁，以其專業能力來繼續指導整個金仁寶集團，未來長期的各項事業發展、及策略布局。

仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶董事長許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶 董事長 許勝雄

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