安靜的山、熱鬧的谷！「大境雲深」全森態綠豪墅受矚目

緊鄰台中市七期的單元二重劃區，挾著低密度、高綠覆及交通便利等優勢，成為中部特色豪墅的群聚地。大境建設最新推出的「大境雲深」，以《安靜的山、熱鬧的谷》為主題，營造全森態中庭與跳島式綠意建築，成為台中豪墅市場的指標建案。

隨著台中七期開發日趨飽和，緊鄰市政中心，坐擁公益、惠文、黎明商圈之便的單元二重劃區，由於近距74號快速道路，能快速銜接國道一號與三號，車行10分鐘內可達台中高鐵站，受到市場矚目。

單元二挾著交通便利，與低密度、低容積、低建蔽、高綠覆的「三低一高」優勢，已成為中部特色豪墅的群聚地，不僅與七期串聯成完整的蛋黃核心生活圈，強勢發展動能，也吸引許多上市公司、傳產董座等富豪，選擇在此置辦房產或購入土地，打算以自地自建的方式實現墅居夢想。

曾經席捲英國WAF、英國I.P.A、澳洲Good Design Award、義大利A‘Design Award等四項國際級建築大獎的大境建設，在過去興建「大境丹霞」的過程中，深刻感受到層峰人士對於「市心電梯豪墅」的嚮往。

因此，大境建設董事長張明興在取得單元二益豐西街、大墩12街口的土地後，便深入思考為豪墅客層打造「起家大墅」的可能。

「大境雲深」集結了國內青壯世代建築人林淵源建築師、尤俊雄環境規劃師與藝術家陳煜權，歷經三年時間，從建築、空間、環境、美學等角度全面考量，以超越自地自建的規格，打造一座「安靜的山、熱鬧的谷」。

此案規劃使用空間200至350坪、4至6車位、4至6套房、雙整層主臥的11戶傳世級起家大墅，每戶總價1.3億至3億元。社區並收羅37種、超過400棵珍稀老樹，營造全森態中庭與跳島式綠意建築，打造「戶戶有景、窗窗有樹、見綠不見鄰」的墅居環境。

張明興表示，「大境雲深」不僅導入「靜山、流雲、深林」造境概念，更從建材、工法、用料，均堅持最頂級規格，期望打造全新的墅居典範，帶領台灣建築走向國際。

目前，此案工程正進入申請使照階段，張明興透露，已有上市公司高層、傳產隱形冠軍、歸國華僑家族預定入主，也在全台富豪圈中掀起不小的話題。 「大境雲深」營造全森態中庭與跳島式綠意建築，成為台中豪墅市場指標建案。大境建設提供

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