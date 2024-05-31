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估值更具吸引力 瀚亞：日本中小型股補漲可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瀚亞投資-日本動力股票基金各天期績效表現。(資料來源：Lipper)
瀚亞投資-日本動力股票基金各天期績效表現。(資料來源：Lipper)

日本企業持續改革、NISA政策的推動以及日股估值相對便宜等利多加持下，日股續航動能強勁。瀚亞投資（新加坡）表示，日本大型股今年表現亮眼，使大盤維持多頭格局；隨日本經濟穩健，內需消費動能強勁之際，中小型股容易從中受惠，也有望掀起一波補漲行情。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本中小型股仍具估值吸引力，加上淨現金水平較高，加上嚴重落後大型股的表現，三大因素都有機會吸引投資人重新檢視；換言之，相較於大型股票，更看好中小型股的後市表現。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，由於外資法人機構主要透過被動指數參與日本股市，使日本大型股今年表現較亮眼，也使中小型股與大型股的估值處於極端水平；上次出現極端價差是在2007年，根據歷史經驗顯示，當日本中小型股嚴重落後大型股時，中小型股走勢都會迅速反彈，重拾投資人青睞。

瀚亞投資（新加坡）表示，日本企業財務重整政策有望觸發日本中小型股的上漲潛力，中小型股的數目遠高於大型股，股價低於帳面價值的比例也高於大型股，且數以百計的中小型股公司擁有穩健的資產負債表，淨現金對市值比例高達70%。

羅素/野村指數中，依照市值分類日本持有淨現金的公司百分比分布，58%小型股企業在資產負債表擁有淨現金流，相比之下，優於中大型股企業的45%；除此，擁有淨現金的小型股公司的淨現金約為市值的+18%，此現金水平有利於進行股票回購，進而提高股東權益報酬率（ROE）。

瀚亞投資-日本動力股票基金聚焦股價淨值比（P/B Ratio）被低估的個股，便能替投資人掌握完成的成長潛力，截至4月底，該檔基金持股平均的P/B Ratio僅0.9，具有一定程度的上漲潛力，也顯示該基金重視嚴謹的選股準則與聚焦日股上漲動能。

中小型股 日本

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