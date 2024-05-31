富喬文化藝術基金會與台師大合辦藝術跨域論壇 善盡企業社會責任
玻纖布大廠富喬（1815）成立的富喬文化藝術基金會長期支持新銳藝術家，5月24日與國立台灣師範大學現代水墨研究中心在台北紀州庵文學森林，舉辦名為「藝術跨域論壇Ⅱ－藝想世界」的跨界對談。
富喬文化藝術基金會董事長張平沼開場致詞表示，富喬文化藝術基金會長期以來，除對偏鄉兒童的關懷外，更以提昇文化生活品質、推廣藝術為宗旨，支持新銳藝術家，鼓勵年輕的藝術後起之秀，深度體現企業回饋社會，善盡企業社會責任之精神。
張平沼也向學員們介紹陳瑞鴻、簡志剛兩位年輕藝術創作家，其創作經驗豐富。陳瑞鴻於國立臺灣師範大學美術學系創作理論組博士班畢業後，現任職國立澎湖科技大學通識教育中心專案助理教授，曾獲全國美術展膠彩類金牌獎、第十屆&第十三屆彩墨新人賞新人獎。陳瑞鴻畫水墨也畫膠彩，甚至還有裝置作品，他並不被侷限在成為一位水墨藝術家的標籤裡，總是把水墨的感覺透過不同媒材做出不同的呈現與表達。
另一位新銳藝術家簡志剛曾舉辦三十六號洞窟創作個展，以自身童年經驗為出發，探討將本土佛教道教等信仰中的形式加以轉換，把對外來文化卡漫角色的崇拜心理描繪出來。曾獲2012全國公教美展水墨類、全國公教美展漫畫類第一名，2008第二屆當代水墨雙年展全國特優、2008第56屆南美獎水墨首獎。
隨後，兩位講師分別針對各自不同時期的創作理念跟繪畫歷程的小故事進行分享，兩位講師除了各別介紹自己的作品外，也剖析各自在創作上的心路歷程，陳瑞鴻自我解嘲說到他曾因為「墨池」辦展引發討論，而被笑稱是｢登革熱藝術家｣！但他仍不畏挑戰熱愛水墨。
人氣藝術家簡志剛則因為常在社群媒體發表手稿，累積不少粉絲，從而常受邀跨界分享流量秘訣。此外，陳瑞鴻也分享他把跟家人互動的心情連結到創作中，而簡志剛老師則把小時候跟哥哥的競爭關係投射到作品｢塗鴉浮世系列｣中，除了向大師致敬也抒發情感。兩位老師還互相發問，表達對彼此作品的觀感，不只在台上對談還和台下的朋友們一起互動暢聊。
當日現場許多學員除了踴躍發問外，也情不自禁分享自身追求藝術的經驗，甚至有學員還建議兩位老師創作之餘可以多多開班授課，引起大家的笑聲。活動最後、許多學員紛紛把握機會上台與老師們合影，留下美好的回憶！
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