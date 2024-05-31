榮剛補選一席獨董 前立委趙天麟出任

中央社／ 台北30日電

榮剛29日召開股東會，除了通過112年度盈餘分配案之外，也通過補選一席獨立董事案。根據榮剛發布的重大訊息，該席獨立董事由前民進黨立委趙天麟接任，成為市場焦點。

榮剛今年前4月營收為新台幣45.88億元，年增1.28%。展望後市，榮剛表示，內銷市場隨著通膨逐漸緩解、全球經濟復甦，預估國內機械、模具、汽車產業需求可望隨之成長。

海外市場方面，榮剛表示，除了持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業之外，持續提供有競爭力的產品，並積極布局開發高階工具鋼產品，以進攻歐美日高端應用市場；在新建置的設備陸續量產後，預期可提升一般工業、商業用材的競爭力。

榮剛 股東會

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