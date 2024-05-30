台塑業績今年將季季高

台塑（1301）昨（30）日表示，印度近來針對進口塑化品實施BIS認證，通過認證產品才得以進口，牽動PVC等產品價格後市看漲，今年第2季起營運表現將逐季樂觀。法人估計，台塑第2季本業有機會損益兩平，第3季旺季效應再加上近10億元股利貢獻，單季獲利將勝過第2季表現。

台塑昨天參加凱基證券線上法人說明會，公司說明，大陸各項產品產能過剩，且低價銷售至全球市場，預期各國將啟動相關反制動作，不會坐視大陸低價傾銷問題。以印度為例，近來印度標準局（BIS）針對進口塑化產品實施認證，通過認證產品才能進口。

據了解，印度BIS自8月24日將針對進口PVC實施BIS認證，大陸的PVC至今未取得BIS認證，造成後續PVC海外供給量減少，除PVC價格將逐月看漲，7月起印度下游業者也將開始採購其他國家產品。

另外，印度的進口AN也將自10月起實施BIS認證，台塑觀察，今年後市包括PVC、AN、MMA、NBA及AE的價格走勢都將呈樂觀趨勢。

台塑表示，及早看到印度將實施BIS認證，台塑已有八項產品通過認證，其餘產品也會陸續取證，包括台塑美國及大陸廠也會向印度申請認證，台塑未來產品銷往南亞市場的比重將愈來愈高。

法人分析，台塑去年第4季稅後淨損29億元，今年首季稅後純益2.2億元，年減九成，且本業也虧損。但在多項產品看漲趨勢下，今年第2季本業有望損益兩平，單季獲利比首季好，第3季進入石化產品旺季，加上有近10億元股利將入帳，台塑美國廠的獲利表現將好轉，期待第3季獲利優於第2季。

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