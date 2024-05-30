航空客運空中大戰 新機是關鍵
後疫情時代，新機加入，成為航空客運市場能否脫穎而出重要關鍵。華航（2610）、長榮航、星宇都有新機將陸續加入；華航還與空中巴士簽意向書，將斥資百億元，為華航15架A350客機客艙安排全新配置及最先進設備。
華航董事長謝世謙指出，已率先引進A350-900租機，布局越洋航網。目前新世代窄體客機A321neo投入12架，為東北亞、東南亞及兩岸等航線擴充運能，全機隊25架預計2026年交付完畢。此外，明年起引進24架787新廣體客機，18架787-9及六架787-10，擔任中長程及區域航線的主力機型。777F貨機將於今年完成交付，總計將達十架。
華航衝刺客貨運，持續優化整體機隊營運規模，日前與空中巴士簽訂意向書，將斥資百億元，為15架A350客機的客艙改裝最先進設備。
疫情結束以來，飛機等供應鏈斷鏈問題嚴峻，航太製造商不論是發動機、機體製造都有些問題，致交機遞延，遞延現象包括空巴、波音。原本去年有二架A321交機，延至今年交機，今年原先交七架A321，目前來看有二架延到明年。而波音787預估明年開始交機至2028年交完24架；因應遞延交機，華航延租原先要還機的租機約一至二年，以備運能。
長榮航為增加運能、機隊汰舊換新，已訂購44架客機將陸續交付，包括二架波音787-10、九架波音787-9及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。
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