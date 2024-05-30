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華航逐步開闢全新航站 董座謝世謙看好今年市場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航對於營運前景有信心。 聯合報系資料庫
華航對於營運前景有信心。 聯合報系資料庫

華航（2610）昨（30）日召開股東常會並進行改選，會後舉行董事會推選謝世謙續任董事長、委任高星潢續任總經理。謝世謙指出，今年整體市場仍然看好，客貨運穩定發展，對於營運前景有信心。

華航股東常會通過決議配發現金股利0.69元。謝世謙表示，2023年運能恢復速度比較緩慢，大約恢復到2019年疫情前約70%左右的水準，但營運表現可圈可點，去年營收表現也超越2019年。而今年首季也繳出亮麗成績單，單季稅後純益34.1億元，年增144.09%，每股純益0.51元。

華航營運概況
華航營運概況

謝世謙指出，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增25%，全面搶攻旅運復甦商機。對下半年的貨運市場也持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，同時持續動態調整客、貨運營運配置，以掌握利基市場，有助推升營收、獲利衝高。

謝世謙強調，對華航永續經營發展有信心，面對未來生質燃油的挑戰，可能將增加航空公司營運成本，華航會繼續開源、收益管理不會放鬆，希望股東放心。

華航積極布局航網發展，目前北美航線規模已較疫前成長一成，歐洲、澳洲及東南亞航線恢復至疫前水準。今年第1季，客運總收入高於疫前16%，疫後開闢宿霧、清邁、峴港、布拉格及熊本等航點，並陸續復飛增班；7月14日將以A350 客機直飛西雅圖航線，優先爭取高收益直飛客源，同時看好中轉商機，充分利用五六航權，持續優化各航線產品，拓展營運版圖。

華航此次改選，選出13席董事，其中包括五席獨董。一般董事包括謝世謙、陳致遠（誼遠控股董座）、丁廣鋐（富美鑫控股集團總裁）、陳漢銘（台灣虎航董座）等人續任，新增魏健宏（國發基金管理會代表人），以及勞工代表換成蘇沛絃。

考量公司治理，獨董席次由三席增至五席，黃奕睿（中華民國會計師公會全國聯合會理事長）、林玉芬（法譽聯合律師事務所主持律師）、林國漳（執業律師）是新增。

航線 華航

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