快訊

歷史性判決！川普封口費案 陪審團裁決34項控訴皆有罪

後備軍人未報到…他稱「半年內確診免召」卻無就診紀錄 下場出爐

台北天空塔股權銷售 現爭議

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
「台北天空塔」海外股權銷售再現爭議。 聯合報系資料庫
「台北天空塔」海外股權銷售再現爭議。 聯合報系資料庫

「台北天空塔」海外股權銷售再現爭議，開發商碩河公司昨（30）日發布七大聲明澄清，該案無任何出售計畫，強調FTI僅是債權接管人、無法律上或出售台北天空塔的權利；FTI回應，股權出售是最有效支持台北天空塔完工和最快捷的途徑。

台北天空塔日前傳出海外質押股權接管人FTI諮詢公司委託商仲銷售間接持有的全數股權。台北天空塔開發商碩河發出七點聲明，澄清碩河或開發案無任何出售計畫，且FTI諮詢公司為境外公司層級之數位債權人指派的代理人，用以擔任接管人，其身分僅為代理人，並非該等境外權益之權益所有人或賣方，FTI無法律上或其他權利出售台北天空塔。

碩河強調，公司財務及營運正常，台北天空塔亦如期興建。碩河或台北天空塔若有出售計畫，應事先取得全體股東同意；且台北天空塔任何出售，中國信託商業銀行按其與該公司間之土地買賣契約享有優先購買權。

FTI回應，境外公司間接持有碩河九成股權，海外債權人依法執行權利，銷售手中股權、執行債權，股權出售是支持台北天空塔完工最有效和最快捷的途徑。

FTI強調，銷售計畫持續進行，對此案有興趣的投資人在今年7月5日下午5時前，向代理銷售作業的仲量聯行提交意向書，雙方就能再進一步銷售接洽。

目前境外公司間接持有碩河九成股權，另外一成股權持有者為大陸建設；碩河則擁有台北天空塔95%產權，5%產權屬於中信銀。

中國信託商業銀行 天空塔

延伸閱讀

獨／台北天空塔聯貸案想解凍 10家海外控股公司股權必須出場

李安妮出面整合地主允出資 李登輝故居終於登錄紀念建築

精博台商專欄／境外公司恢復作業 別拖延

地震頻傳…嘉市議員揭部分避難所有安全疑慮 社會處回應

相關新聞

創業之星選秀／ 創投公會秘書長蘇拾忠：躍上舞台 打開知名度

經濟日報主辦「第八屆創業之星選秀大賽」將於今天截止報名，多年來擔任本賽事評審的中華民國創業投資商業公會秘書長蘇拾忠表示，...

管理前哨站／態度左右成敗

態度是指一個人對事情的心裡主張，這種主張潛藏在人們的內心深處，深藏不露，不但外人難以窺其堂奧，甚至連自己也摸不清底細，但...

職感心教練／掌握關鍵 提升說話份量

「我又不是什麼大咖，每次告知他們要開始作業，都要三催四請，表面上都說好，實際上都沒有動靜，非得等到大老闆關心的時候，才明...

行銷策略／內容效益最大化 一魚多吃

今日的數位行銷環境，內容策略已經成為推動企業成長的強大引擎。不論是精心策劃的部落格文章、創新的社群貼文，或是引人入勝的短...

統一超退出陸超市經營 董座羅智先：資源聚焦7-11

統一超昨（30）日舉辦股東會，董事長羅智先表示，雖然大環境不是很穩定，但是去年仍繳出好成績，未來會繼續努力強化數位平台競...

統一超11月開出7,111店

統一超董事長羅智先表示，無論是電商還是外送平台，都是超商與消費者之間的一條橋，各種通路成型到一定規模，統一超就會嘗試去觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。