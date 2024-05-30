台北天空塔股權銷售 現爭議

「台北天空塔」海外股權銷售再現爭議，開發商碩河公司昨（30）日發布七大聲明澄清，該案無任何出售計畫，強調FTI僅是債權接管人、無法律上或出售台北天空塔的權利；FTI回應，股權出售是最有效支持台北天空塔完工和最快捷的途徑。

台北天空塔日前傳出海外質押股權接管人FTI諮詢公司委託商仲銷售間接持有的全數股權。台北天空塔開發商碩河發出七點聲明，澄清碩河或開發案無任何出售計畫，且FTI諮詢公司為境外公司層級之數位債權人指派的代理人，用以擔任接管人，其身分僅為代理人，並非該等境外權益之權益所有人或賣方，FTI無法律上或其他權利出售台北天空塔。

碩河強調，公司財務及營運正常，台北天空塔亦如期興建。碩河或台北天空塔若有出售計畫，應事先取得全體股東同意；且台北天空塔任何出售，中國信託商業銀行按其與該公司間之土地買賣契約享有優先購買權。

FTI回應，境外公司間接持有碩河九成股權，海外債權人依法執行權利，銷售手中股權、執行債權，股權出售是支持台北天空塔完工最有效和最快捷的途徑。

FTI強調，銷售計畫持續進行，對此案有興趣的投資人在今年7月5日下午5時前，向代理銷售作業的仲量聯行提交意向書，雙方就能再進一步銷售接洽。

目前境外公司間接持有碩河九成股權，另外一成股權持有者為大陸建設；碩河則擁有台北天空塔95%產權，5%產權屬於中信銀。

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