冠德備妥九年土地開發案量 在手庫存3萬坪

冠德建設（2520）昨（30）日召開股東會，承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.8元。冠德董事長馬志綱會後受訪表示，今年經濟景氣樂觀、房市也正向穩定，目前在手土地庫存量達三萬坪，已備妥未來七至九年的開發案量，未來開發評估的腳步不停止，將持續積極爭取全台大型複合式開發案，並強化商用不動產的布局。

馬志綱指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，相較其他開發業者有一定的優勢，未來將持續發揮綜效，爭取全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等。此外，除住宅案外，看好辦公市場，未來會擴大布局商用不動產市場。

冠德董事長馬志綱談話重點

針對未來房市看法。馬志綱認為，房地產是周期性長的產業，近年景氣變動快速，已不能用歷史經驗做判斷，冠德秉持「認真工作」精神，隨時做好因應準備。目前市場「有很好、也有很不好的狀況」，有新青安、經濟成長、台商回流等樂觀因素，但也有升息、政府政策、兩岸關係等隱憂。冠德集團是40年的老公司，除注重風險，也有長期的應對措施，會適時調整產品結構。

政府房市政策上，馬志綱認為，政府杜絕投資客，禁止紅單轉售等是正確策略，可讓市場趨於健康，但站在房地產角度，若未來針對房地產政策有所調整，希望給予企業較多彈性及時間做準備。

展望今年，冠德總經理張勝安指出，今年推案量共約200億元，下半年將陸續推出台中「裕毛屋案」、中和捷運聯開案「中和高中案」，以及台北市「民權東路公辦都更商辦案」等，三案合計總銷逾百億元。

另外，目前手上有成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」可持續銷售認列，預計今年第4季還有總銷130億元「冠德心天匯」可完工交屋。

張勝安指出，今年從經濟面來看，景氣樂觀、股市處在高峰期，市場面的供給跟需求也頗平衡。政策面上延續新青安貸款、社宅等，讓剛性需求維持穩定的狀態，整體而言，今年到明年都是朝正向、穩定的方向發展。

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