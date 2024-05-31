中保科建構一條龍維安管理
受惠AI科技園區建廠需要，中保科（9917）董事長林建涵指出，從系統保全、AI監控及災防整合管理出發，提供「廠區雲端智慧管理系統」一條龍服務。為搶攻中部科學工業園區維安商機，可依廠區需求量身打造提供監控、災防、保全三合一方案。
林建涵說，近年在智慧城市場布局有成，聚焦發展AI驅動的智慧城市應用服務，尤其是獨家開發的AI影像監控平台，幫助城市治理者從海陸空領域提供24小時無人化全天候守護力，並助力各縣市政府發展智慧治理。
今年6月國際電腦展登場，中保科將與聰泰科技聯合展出首台動態追蹤雲端AI無人機。中保科3月與北市消防局合作打造無人機勘災服務。
中保科與中華資安合資成立保華資安，是政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會（TAF）認證的智慧科技資安檢測實驗室」，通過ISO 27001資安管理制度國際認證，這意謂在萬物聯網時代下，中保科全方位提供用戶，在AIoT設備檢測資安認證提供一條龍服務，成為帶動營收的動能。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他驚高雄單坪6字頭「買得下去？」 網列優點：未來超過台北
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言