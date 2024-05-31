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中保科建構一條龍維安管理

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

受惠AI科技園區建廠需要，中保科（9917）董事長林建涵指出，從系統保全、AI監控及災防整合管理出發，提供「廠區雲端智慧管理系統」一條龍服務。為搶攻中部科學工業園區維安商機，可依廠區需求量身打造提供監控、災防、保全三合一方案。

林建涵說，近年在智慧城市場布局有成，聚焦發展AI驅動的智慧城市應用服務，尤其是獨家開發的AI影像監控平台，幫助城市治理者從海陸空領域提供24小時無人化全天候守護力，並助力各縣市政府發展智慧治理。

今年6月國際電腦展登場，中保科將與聰泰科技聯合展出首台動態追蹤雲端AI無人機。中保科3月與北市消防局合作打造無人機勘災服務。

中保科與中華資安合資成立保華資安，是政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會（TAF）認證的智慧科技資安檢測實驗室」，通過ISO 27001資安管理制度國際認證，這意謂在萬物聯網時代下，中保科全方位提供用戶，在AIoT設備檢測資安認證提供一條龍服務，成為帶動營收的動能。

AI 中保科 資安

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