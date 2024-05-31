中保科智慧城市布局報捷 今年獲利有信心再創高

中保科技（9917）昨（30）日舉行股東會。董事長林建涵指出，中保科長期聚焦發展人工智慧（AI）驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，今年營收、獲利有信心再創新高。

中保科股東會由林建涵與副董事長林明昇兄弟兩人主持。林建涵指出，中保科聚焦AI智慧城市整合，從AI雲端無人機到智慧停車場，以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能。

中保科近五年EPS及股利

中保科今年首季營收達42.82億，年增5.29%，營業利益6.96億元，年增2.85%；稅後純益6.31億元，年增2.89%，每股純益1.4元。

中保科2023年繳出亮眼成績，合併營收已連續六年成長，昨天股東會通過2023年財報合併營收170.74億元，稅後純益26.22億元，每股純益5.85元，並通過配發5.2元現金股利，維持中保科連續36年的穩健的配息政策，回饋股東及投資大眾。

針對今年展望，林建涵認為，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，今年可望受惠經濟的提升，帶動營收成長。中保科已是中小企業資安服務首選，在實體企業店面的安全上努力耕耘46年，是值得信賴的品牌。

外部競爭環境影響方面，林建涵說，求新求變，追求新科技的融入，推動整合服務，並跨足各產業，打造中保科生態圈。在人力成本持續增加下，致力於推動無人化經營，協助企業降低人力成本，以安全為基礎，打造更便利的服務，不但維持智慧保全的領先地位，亦帶領智慧城市產業的茁壯。

中保科持續發展綠色設計，從節源減碳、促進資源循環出發，專為城市打造的智慧停車系統，就是以太陽能儲電及無電力線設計的智慧停車柱，不僅實現無紙化開單，開發的App可讓民眾查看最近停車位，減少尋找停車位時時間及能源浪費。

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