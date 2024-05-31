創業之星選秀／ 創投公會秘書長蘇拾忠：躍上舞台 打開知名度
經濟日報主辦「第八屆創業之星選秀大賽」將於今天截止報名，多年來擔任本賽事評審的中華民國創業投資商業公會秘書長蘇拾忠表示，「創業之星選秀大賽」提供新創團隊展現能量的舞台，獲獎團隊還能在極具公信力的經濟日報獲得全版報導，擴大知名度，有意參賽團隊要抓緊時間報名。
經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源協助。
「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事，今年由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、台灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。
蘇拾忠指出，現在創業比賽平台很多，「創業之星選秀大賽」最大的特點，就是新創團隊獲選後，可以在經濟日報獲得全版報導。蘇拾忠表示，觀察到新創找資金困難不少，若能報具公信力的媒體報導，對未來尋找資金或創投加入都非常有幫助。
蘇拾忠認為，賴總統看重新創，要發展創新驅動的經濟模式，讓整個台灣發展新創的環境更不一樣了。在當前政策大力推動下，給予新創公司或團隊的獎勵會比過去多很多，有助激發出更多的創新技術或營運模式。
今年「創業之星選秀大賽」分為公司組與學生組，鎖定八大類別，包括：一、金融科技；二、生技醫療；三、綠能環保；四、新零售；五、智慧製造；六、數位內容及平台；七、資通訊；八、其他類。今天23時59分截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網或掃描QR Code。
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