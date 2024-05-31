統一超11月開出7,111店

統一超（2912）董事長羅智先表示，無論是電商還是外送平台，都是超商與消費者之間的一條橋，各種通路成型到一定規模，統一超就會嘗試去觀察和學習。也因此，即便外送平台出現大型併購案，但不會影響公司持續投資的決心。他也提到，台灣超商還有很大的展店空間，今年7月將開出7-ELEVEN第7,000店，同時今年11月可望開出別具意義的7,111店。

日前Uber宣布將吃下foodpanda，市場關注持有foodomo的統一超將如何迎戰市場新局。羅智先表示，當初投資外送平台，是因為市場出現了比便利商店還要方便的銷售渠道，但外送這行業因為長期都在補貼，因此不容易賺錢，而何為合理的營運模式，市場也都還在摸索。

他認為，無論外送平台的系統有多厲害、在空中進行串連，但落地後還是需要補給，包括運輸與倉儲，而超商扮演的是類似航空母艦的角色，尤其當外送平台都在思索如何能縮短外送時間，這時補給線、中繼站就十分重要。統一超也會持續投資foodomo，以便持續觀察和學習。

羅智先也預告，7-ELEVEN今年底在台家數將突破7,111店，且未來在台灣市場還有相當大的展店空間。

商品推薦