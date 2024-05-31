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統一超退出陸超市經營 董座羅智先：資源聚焦7-11

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台南報導
統一超舉辦股東會，由董事長羅智先（左）主持。 聯合報系資料庫
統一超舉辦股東會，由董事長羅智先（左）主持。 聯合報系資料庫

統一超（2912）昨（30）日舉辦股東會，董事長羅智先表示，雖然大環境不是很穩定，但是去年仍繳出好成績，未來會繼續努力強化數位平台競爭力。在中國大陸轉投資方面，因連鎖超市山東統一銀座近年皆為虧損，統一超已在今年4月退場，未來將聚焦資源於上海跟浙江7-ELEVEN。

統一超股東會順利完成董事改選，選出九名董事，含董事六名及獨立董事三名；包含統一企業代表人羅智先、黃瑞典、黃釗凱、吳琮斌、吳玟琪五席，高權投資代表人高秀玲一席，獨立董事包括許克偉、陳亮、洪永城，與上一屆相同。

統一超董事長羅智先談話重點
統一超董事長羅智先談話重點

山東統一銀座是由統一超與山東銀座商城合資於2005年成立，主要經營連鎖生鮮超市，由統一超持股55%，是濟南最大的連鎖超市，去年規模約來到200家。不過，因近年持續虧損，去年稅後虧損達2.46億元，因此，統一超已於4月退場，將持股賣給滕州仲家匯，宣告退出大陸超市經營。

大陸超市、量販近年掀閉店潮，不論國際或是本土業者都難以倖免，羅智先說自己也十分好奇，為何大陸這麼大的市場無法支撐超市這個業態發展，而且無論土洋業者幾乎沒有生存空間，簡直不可思議。雖然市場上有些說法認為可能是受到電商排擠，但電商卻沒有讓其他業態無法生存。

羅智先認為，大陸零售是很有趣的市場，一方面，市場規模大，但在業態發展上，卻形成和全球各地發展很不同的走向。未來統一超也計畫將資源聚焦在上海跟浙江7-ELEVEN，這兩個市場疫情後在數字表現上有令人耳目一新的感覺，保持著不錯的動能，持續朝良性發展。

至於菲律賓7-ELEVEN的發展，目前已來到近4,000店規模，在當地市占第一，羅智先形容已是「一個人的武林」。但也因此引發他的擔憂，他認為，當消費者在市場沒有其他選擇，就會激發出新的經營型態，形成新的挑戰。統一超在菲律賓除了將持續展店，更重要的是內部組織能力不斷優化。

羅智先 股東會

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