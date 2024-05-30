黃淑琦品牌進駐遠企購物中心 打造流行實驗新據點

台北敦南商圈又有時尚新據點，知名服裝設計師黃淑琦品牌日前進駐遠企購物中心4樓， 成立超過二十年的黃淑琦設計師品牌，一直以來都是名媛、藝人和貴婦們的最愛，這次打造成全新的流行實驗室。為慶祝開幕，現場推出商品優惠折扣。

黃淑琦設計師品牌作品強調女性線條，重視手工藝術細節，輕柔飄逸的禮服款式更是經典，為了傳承品牌特色，遠企的黃淑琦流行實驗室不僅展示著許多手工訂製禮服，最吸睛的就是入口處的水晶禮服，這件純手工打造的水晶禮服，融合巴洛克風格，以鏡面馬賽克玻璃創造出立體弧度，結合創意與建築結構的獨特風格，是黃淑琦2012年大秀的作品，當年由藝人郭采潔負責擔綱，蔚為風潮。

今年黃淑琦品牌設計師新品，依然秉持極度女人的品牌精神，在考量日趨炎熱的天候情況下，本季套裝多以三醋酸為重點材質，不悶熱不易皺的特性，讓貴婦及高階主管在高溫的夏天裡，也能舒適自在，穿出時尚品味。