快訊

影／黃仁勳突走出餐廳！與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

黃淑琦品牌進駐遠企購物中心 打造流行實驗新據點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
黃淑琦設計師品牌進駐遠企購物中心。提供：黃淑琦設計師品牌
黃淑琦設計師品牌進駐遠企購物中心。提供：黃淑琦設計師品牌

台北敦南商圈又有時尚新據點，知名服裝設計師黃淑琦品牌日前進駐遠企購物中心4樓， 成立超過二十年的黃淑琦設計師品牌，一直以來都是名媛、藝人和貴婦們的最愛，這次打造成全新的流行實驗室。為慶祝開幕，現場推出商品優惠折扣。

黃淑琦設計師品牌作品強調女性線條，重視手工藝術細節，輕柔飄逸的禮服款式更是經典，為了傳承品牌特色，遠企的黃淑琦流行實驗室不僅展示著許多手工訂製禮服，最吸睛的就是入口處的水晶禮服，這件純手工打造的水晶禮服，融合巴洛克風格，以鏡面馬賽克玻璃創造出立體弧度，結合創意與建築結構的獨特風格，是黃淑琦2012年大秀的作品，當年由藝人郭采潔負責擔綱，蔚為風潮。

今年黃淑琦品牌設計師新品，依然秉持極度女人的品牌精神，在考量日趨炎熱的天候情況下，本季套裝多以三醋酸為重點材質，不悶熱不易皺的特性，讓貴婦及高階主管在高溫的夏天裡，也能舒適自在，穿出時尚品味。

黃淑琦流行實驗室表示，為滿足獨特的購物體驗，新櫃設計也開發了複合式商品。包括寄賣blackpink成員IG都在曬的唇膏鏡，是來自義大利家飾品牌Seletti，以及台灣帽飾達人簡建興的英式手工訂製帽子，充滿時尚元素，選擇多樣化。而為了融合美與時尚，黃淑琦流行實驗室還將不定期舉辦花藝及彩妝課程，提升顧客的美學品味。

這件純手工打造的水晶禮服，融合巴洛克風格，以鏡面馬賽克玻璃創造出立體弧度，結合創意與建築結構的獨特風格，是黃淑琦 2012年大秀的作品。黃淑琦設計師品牌
這件純手工打造的水晶禮服，融合巴洛克風格，以鏡面馬賽克玻璃創造出立體弧度，結合創意與建築結構的獨特風格，是黃淑琦 2012年大秀的作品。黃淑琦設計師品牌
消費滿額贈送品牌絲巾。黃淑琦設計師品牌
消費滿額贈送品牌絲巾。黃淑琦設計師品牌
為滿足獨特的購物體驗，新櫃設計也開發了複合式商品。包括引進來自義大利家飾品牌Seletti。黃淑琦設計師品牌
為滿足獨特的購物體驗，新櫃設計也開發了複合式商品。包括引進來自義大利家飾品牌Seletti。黃淑琦設計師品牌

延伸閱讀

超強閃光彈！Lisa、富豪男友「私下雙向奔赴❤️」畫面被拍到　相視而笑又甜又寵

穿上IVE張員瑛、Blackpink Jennie最愛防水靴 迎接滂沱大雨也不怕！

BLACKPINK 驚人的帶貨實力 ！各自代言精品、個人IG破億追蹤

賣水晶很好賺？2直播主網路互嗆互告 水晶行情意外曝光

相關新聞

星宇航空7月1日開航富國島 攜手VOGUE推出戀愛實境秀

星宇航空台北-富國島航線7月1日正式開航，將以A321neo型客機每周五班定期飛航，成為最多越南航點的國籍航空，共飛航胡...

台北國際觀光博覽會明登場 長汎假期行程最高省兩萬

台北國際觀光博覽會明天起到6月3日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社－長汎假期（D214）推出多樣精選產品，包括沖繩...

超商聯名夏季鮮食新品登場 7-ELEVEN「富錦樹台菜香檳」香辣台味、全家「大戶屋」清爽日料

迎接夏季來點不一樣的口味，超商鮮食近期均推出聯名新品，以經典古早味與夏季開胃料理，搶攻消費者全餐期需求。7-ELEVEN...

星廚林明健「AKIN君尹」慶週年 攜手首爾二星主廚聯彈

由米其林星廚林明健（Chef Kin）主持的當代精緻料理餐廳「AKIN君尹」，即將於七月迎來一週年，特別邀請首爾米其林二...

有愛力量大 FENDI新包攜手馬達加斯加公平貿易組織

FENDI與公平貿易組織Made For A Woman（M4W）合作製作全新Roll包款，將從2024年6月18日起在...

大直NOKE一周年成績單揭曉 首年業績16億、餐飲貢獻45%

位於大直的NOKE忠泰樂生活，去年4月底試營運、6月正式開幕，迎來開幕一周年，同時揭曉開幕首年成績單，第一年業績16億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。