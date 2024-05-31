職感心教練／掌握關鍵 提升說話份量

「我又不是什麼大咖，每次告知他們要開始作業，都要三催四請，表面上都說好，實際上都沒有動靜，非得等到大老闆關心的時候，才明顯的看到進展，難道每次我都要請老闆出面嗎？」專案經理在一對一面談時，忿忿不平地說出他的無奈。

無論職場或官場，人事分類通常有「品位（官階）」與「職位」之分，但不一定存在著對等關係。所以常見於職場上有官小職大、職小官大，甚至有官無職、有職無官的現象。

所謂「職位」分類，例如特別助理、專案經理、工程師等。重效率，以事為中心，伴隨著職級、職等，有其特定的權責與任務，適合「專業性工作」之專才；而「品位」分類，例如總經理、協理、經理等，重身分，以人為中心，著眼點在人而不在事，適合「領導管理」之通才。

從歷史上來看，古代官員等級均以品位分類，傳統社會重視的，就是這種以人為本位的身分地位。可以說明即便是現代，莫不以追求高官厚祿為榮。這也就能理解為何專案經理自認為小咖，會叫不動人的苦境，因為大家都會看在他的「品位」而非「職位」，再決定如何辦事。

不過在明代王圻所編撰的《續文獻通考》裡提到：「官爵所以示榮寵，職位所以委事權。臣下有功有勞，隨其大小，酬以官爵；有才有能，隨其所堪，處以職位」。就是因為你有才有能，才會被賦予相應的職責，正所謂因事設職，按職擇人，人盡其才。

與其想要利用你主管的官階去協助你（幫你去催促），倒不如思考什麼才是做事情的關鍵。

《儒林外史》第14回：「我也只願得無事，落得『河水不洗船』；但做事也要『打蛇打七寸』纔妙。」做事要能掌握住關鍵要點，才有助於提升個人能力、說話的份量和團隊長期有機的運作。

當你要溝通或報告時，需要掌握的要點包含：認清自己職責所在、提綱挈領的提出具有透視的觀點、尋找適當的時機點、抱持認真負責，非抱怨或指責的態度、選擇合適的溝通方式（文字、聲音或面對面）與場合（公開或私下）。讓對方深知事情的輕重緩急，而不得不正視你的意見。

日劇《半澤直樹》令人印象深刻之處，在於每次都覺得情況危急之時，下一秒他就能扭轉頹勢，即便他不是高階主管，只要是他認為應當為之的事，必定全力以赴。

但不要以為橫衝直撞便可以讓大家聽命行事，講求的還是事前妥善規畫並展現你的行動。

話說回來，若不願意動腦筋思考，找出那條蛇七寸的位置，以發揮自己的職位功能，就不要埋怨大家都只看你的品位了。

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