行銷策略／內容效益最大化 一魚多吃

經濟日報／ 黃聖閔（電商陪跑社社長／撼星數位行銷總經理）

今日的數位行銷環境，內容策略已經成為推動企業成長的強大引擎。不論是精心策劃的部落格文章、創新的社群貼文，或是引人入勝的短影片，隨著市場不斷細分演化，不同管道的內容呈現方式也不盡相同，所以企業對市場溝通的方式愈來愈多元。

首先，要先了解不同的內容形式與平台特性。

長影片，如：YouTube，適合深入探討主題、教學和敘事。有利於SEO，因為影片可以保持較長的觀看時間，並提升觀眾參與度。

短影音，如：TikTok、 Instagram Reels、YouTube Shorts，適合快速、引人注目的內容，易於消費。增強即時互動和分享性，尤其適合年輕受眾。

音頻，如：Podcasts，提供方便的深入對話或座談，用戶可以在多種場合收聽。讓品牌透過聲音和受眾連結，尤其是在通勤或休閒時。

社群圖文，如：Facebook、Instagram、X（之前的 twitter），高度視覺化，適合快速傳達訊息和吸引注意力。增強品牌視覺識別，並透過點讚、留言來進行互動。

部落格文章，如：官網部落格、方格子、medium，提供深入的分析或詳細信息，適合建立專業形象。有助提升SEO效果，可以透過豐富的關鍵字和連結來提升搜尋引擎排名。

這麼多內容形式，難免會感到無所適從。還好現在有許多工作可以運用，對於預算有限的中小企業來說，創作內容其中一個挑戰在於如何在有限資源下最大化內容效益。

在此提供兩種內容效益最大化的方式，分述如下。

一、從文章拆解成貼文再創作短影音：將部落格文章的主要觀點拆解為多個社群媒體圖文貼文，每個貼文都突出一個核心觀點，適合快速閱讀和分享。

從這些貼文中提取關鍵信息，製作成短影音，如Instagram Reels或TikTok，以視覺和動態的方式吸引觀眾，增加內容的吸引力和互動性。

二、從拍攝影片擷取音頻轉成長文章和社群圖文：拍攝詳細的教學或討論影片，並從中擷取音頻，製作成Podcast系列，讓用戶即使不方便觀看影片也能接收到內容。

運用數據分析、將受歡迎的影片內容轉寫成深入的部落格文章，增加更多背景資訊，進一步提升內容的專業度和SEO效果。此外，將影片的精彩時刻截圖下來，轉換為圖文貼文，在社交媒體上進行宣傳，吸引更廣泛的受眾。

隨著數位媒體平台的不斷演進，有效的跨平台內容策略成為企業不可或缺的工具。運用內容效益最大化的兩大策略，我們可以一魚多吃，最大化內容的影響力，進而驅動更多的用戶參與和商業成長，確保在瞬息萬變的數位環境中保持競爭力。

Instagram Podcast 社群媒體

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