管理前哨站／態度左右成敗

態度是指一個人對事情的心裡主張，這種主張潛藏在人們的內心深處，深藏不露，不但外人難以窺其堂奧，甚至連自己也摸不清底細，但是可以確定的是會大大影響一個人處事的過程與結果。

態度的英文字是Attitude，一個有趣的英文字遊戲，是將英文字母ABCD…XYZ，依序分別給予1到26的分數，A代表1分，B為2分，C為3分，其餘類推。如此會發現Attitude英文字的數字加總是100分。雖說知識就是力量，知識愈豐富，力量愈強大，但知識（Knowledge）英文字的數字加總卻只得到96分。再者，人們常說，勤能補拙，三朝當一工，勤勉努力是成功的基本要件，然而努力（Hard Work）英文字的數字加總也只有98分。

這個遊戲說明了一件事，態度100分，勝過知識與努力，也就是說問題不在大小，關鍵在於態度，態度積極才是成功致勝的關鍵。

人們處事的態度，可大略區分為積極與消極兩種類型，要成為積極或消極的人，完全掌握在自己的手中。態度積極的人，行事樂觀，處處看到機會，力行「起而行」信念，不但容易從問題中找到解決方法，凡事也持續朝最完美的境界去做。

態度消極的人，處事悲觀，沒有自信，認為凡事都困難重重，難有成功的機會，甚至不想嘗試，養成「坐而言」的習慣，不但光說不練，而且理由一大堆，以致裹足不前，成為雞蛋裡挑骨頭的能手，其中不乏冠冕堂皇的繆論，結果落得一事無成的下場。

最近閱讀亞馬遜企業執行長安迪賈西（Andy Jassy）的勵志文章，非常具有啟發性，他指出職場成功的祕訣，不是要成為學習速度最快的人，也不是要成為團隊中最聰明的人，最可貴的是要做一個態度積極的人，積極任事，樂此不疲，最有助於成就自己未來的發展。

態度積極的人，勇往直前，向前邁進一步，意味著工作不斷有進展，績效優異，令人讚賞。態度消極的人，不但裹足不前，甚至還向後退縮一步，和成功漸行漸遠，如此一來前進與退縮之間，績效差異日漸擴大。

人們常說，山不轉路要轉，路不轉人要轉，人不轉心要轉、態度要轉、思維要轉。「轉」就是「改變」的意思，成敗繫於一念之間，只有勇於改變現狀，大膽跳脫老舊巢臼，才有發展的機會。

凡事靈活思考，擅長腦力激盪，從另一個角度切入，用另一種方法嘗試，往往會有意想不到的結果。

現代職場的競爭非常激烈，企業人必須積極任事，才能脫穎而出。職場工作不是只有聽命行事，而是需要有創見、有理想，以及幫助主管解決問題的雄心壯志，才能在機會來臨時獨當一面。

時代不同了，新觀念、新事物、新科技、新製程、新流程、新方法，如雨後春筍般不斷湧現，這將是職場的常態。現代企業人不能再抱持「天塌下來總有高個子頂著」的心態，搪言塞責，敷衍了事。要成為職場成功的常勝軍，必須篤信「問題不在大小，關鍵在於態度」的新思維。

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