寒舍續啖跨境旅遊商機 看旺下半年動能
寒舍餐旅在疫情解封助攻下，2023年營收超越疫情前水準，董事長蔡伯翰表示，跨境旅遊復甦、國際航班增加，加上內需餐飲消費持續升溫，看好下半年獲利動能、2024年營運穩健成長。
寒舍餐旅今天召開股東常會，由董事長蔡伯翰主持，承認2023年度虧損撥補案，並向股東報告營運成果。
展望後市，蔡伯翰表示，跨境旅遊復甦、國際航班增加，加上內需餐飲消費持續升溫，集團旗下各飯店看好下半年獲利動能，對於2024年營運穩健成長，持審慎樂觀的態度。
受惠於國際觀光復甦與餐飲宴會市場暢旺，2023年合併營收新台幣48.31億元、年增41.17%、營業利益6.26億元、年增371.82%，皆創2016年上市以來歷史新高，稅後淨利4.14億元，每股盈餘（EPS）4.52元。
寒舍指出，在疫情解封的助攻下，2023年營收超越疫情前的水準，例如，國際商務客回流使寒舍艾美住房率快速回溫，去年平均住房率近8成，平均房價9611元，另外，去年台北喜來登的宴會營收5億元，也創獲利新高。
寒舍也說，2024年受惠於國際會議與演藝活動頻繁，4、5月的住房率平均近8成，台北喜來登甚至有「520行情」，積極爭取他國政府官員入住。此外，台北寒舍艾美酒店受許多國際明星青睞，另外每年承辦國際科技大廠的包場活動，使住房與宴會業績受惠。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言