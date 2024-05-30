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寒舍續啖跨境旅遊商機 看旺下半年動能

中央社／ 台北30日電
寒舍餐旅董事長蔡伯翰。記者黃淑惠／攝影
寒舍餐旅董事長蔡伯翰。記者黃淑惠／攝影

寒舍餐旅疫情解封助攻下，2023年營收超越疫情前水準，董事長蔡伯翰表示，跨境旅遊復甦、國際航班增加，加上內需餐飲消費持續升溫，看好下半年獲利動能、2024年營運穩健成長。

寒舍餐旅今天召開股東常會，由董事長蔡伯翰主持，承認2023年度虧損撥補案，並向股東報告營運成果。

展望後市，蔡伯翰表示，跨境旅遊復甦、國際航班增加，加上內需餐飲消費持續升溫，集團旗下各飯店看好下半年獲利動能，對於2024年營運穩健成長，持審慎樂觀的態度。

受惠於國際觀光復甦與餐飲宴會市場暢旺，2023年合併營收新台幣48.31億元、年增41.17%、營業利益6.26億元、年增371.82%，皆創2016年上市以來歷史新高，稅後淨利4.14億元，每股盈餘（EPS）4.52元。

寒舍指出，在疫情解封的助攻下，2023年營收超越疫情前的水準，例如，國際商務客回流使寒舍艾美住房率快速回溫，去年平均住房率近8成，平均房價9611元，另外，去年台北喜來登的宴會營收5億元，也創獲利新高。

寒舍也說，2024年受惠於國際會議與演藝活動頻繁，4、5月的住房率平均近8成，台北喜來登甚至有「520行情」，積極爭取他國政府官員入住。此外，台北寒舍艾美酒店受許多國際明星青睞，另外每年承辦國際科技大廠的包場活動，使住房與宴會業績受惠。

寒舍餐旅 疫情

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