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富品建設專攻都更、危老改建商機 三重第1案正式完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
富品建設董事長曾富瑋。記者朱曼寧／攝影
富品建設董事長曾富瑋。記者朱曼寧／攝影

雙北老舊屋齡多且素地稀缺，都更、危老重建近年趨於活絡。 富品建設董事長曾富瑋表示，公司第一案三重「富品苑」正式完工落成，看好重建商機，目前公司已經送審完成的個案有15個，未來將持續積極整合。

內政部不動產資訊平台統計，全國平均屋齡已超過32年，屋齡50年以上老屋更高達111萬戶，占全國房屋比重達12.13%，都市更新與危老重建刻不容緩。尤其，今年0403花蓮強震後，民眾對居住安全的渴望與需求進一步被激發。

內政部指出，2019年完成「都市更新條例」通案性、全面性修正；2020年行政院院會通過「都市更新條例」修正案，透過明確的容積獎勵誘因及稅捐減免利多，提升整合意願降低風險以及所有權人的負擔。其中提高容積獎勵誘因，間接加速了建商都更整合的節奏。

富品建設成立逾6年，已簽約1,200多戶，第一案三重「富品苑」正式完工落成，並取得使用執照，今（30）日記者會上，新北市政府副秘書長張其強、新北市都市更新處總工程司陳建吉、富品苑原地主以及當地里長齊聚一堂，見證這歷史性的一刻。

曾富瑋表示，秉持「誠信為本、圓滿為準」的企業理念，富品首創與地主共享獲利作法，因此深獲地主信賴，「富品苑」90天內完成基地簽約，從開工到領取使用執照，僅歷時2年11個月，並獲得第24屆國家建築金質獎肯定。緊接著今年台北指標都更案南京東路B案也即將開始預售，過去歷經20個建商都整合未果，透過富品建設複合式模式，整合簽約送案一氣呵成。

面對國內房屋「高齡化」問題，政府近年加速推動危老重建、都市更新政策，包括「都更三法」全數到位，「危老條例」讓小基地也能參與重建，以及「都市更新條例」全面翻修等。

展望未來，富品建設將擔負更多企業社會責任，配合中央政策執行危老都更，用最大「讓利」提高民眾參與危老都更的意願，打造安全台灣。

內政部 建商 都市更新 都更

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