昕奇雲端攜手KDAN凱鈿 搶攻亞洲雲服務市場
雲端服務運營商昕奇雲端（7747）與KDAN凱鈿今（5/30）簽訂戰略合作備忘錄，將攜手合作拓展海外市場，整合雙方產品優勢與客戶資源，優先聚焦日本、韓國、東南亞等地區，搶攻亞洲雲服務市場商機。
昕奇以自主開發的一站式多雲跨國FinOps管理平台Armin立足業界，秉持新創賦能平台F2SU的理念，透過緊密融入並連結新創生態圈，致力成為亞洲新經濟的樞紐。
而凱鈿則以強大的軟體開發實力及全球夥伴網絡聞名，為合作夥伴提供全方位支援。雙方在價值理念、運營策略與產業資源間將實現無縫結合，最大化策略結盟的目標，整合全球同業資源，共同為客戶謀劃更大的商業價值。
昕奇董事長許承強表示，凱鈿原本就是昕奇的重要客戶，剛成為昕奇策略股東，雙方關係親上加親，與深耕日本市場許久的凱鈿成為戰略夥伴，將使團隊更貼近日本文化與市場趨勢脈動。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言