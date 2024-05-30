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昕奇雲端攜手KDAN凱鈿 搶攻亞洲雲服務市場

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
雲端服務運營商昕奇雲端（7747）與KDAN凱鈿今（5/30）簽訂戰略合作備忘錄，將攜手合作拓展海外市場，圖為昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
雲端服務運營商昕奇雲端（7747）與KDAN凱鈿今（5/30）簽訂戰略合作備忘錄，將攜手合作拓展海外市場，圖為昕奇雲端董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

雲端服務運營商昕奇雲端（7747）與KDAN凱鈿今（5/30）簽訂戰略合作備忘錄，將攜手合作拓展海外市場，整合雙方產品優勢與客戶資源，優先聚焦日本、韓國、東南亞等地區，搶攻亞洲雲服務市場商機。

昕奇以自主開發的一站式多雲跨國FinOps管理平台Armin立足業界，秉持新創賦能平台F2SU的理念，透過緊密融入並連結新創生態圈，致力成為亞洲新經濟的樞紐。

而凱鈿則以強大的軟體開發實力及全球夥伴網絡聞名，為合作夥伴提供全方位支援。雙方在價值理念、運營策略與產業資源間將實現無縫結合，最大化策略結盟的目標，整合全球同業資源，共同為客戶謀劃更大的商業價值。

昕奇董事長許承強表示，凱鈿原本就是昕奇的重要客戶，剛成為昕奇策略股東，雙方關係親上加親，與深耕日本市場許久的凱鈿成為戰略夥伴，將使團隊更貼近日本文化與市場趨勢脈動。

日本 東南亞 雲端服務

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