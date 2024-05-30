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華航董事會通過 董座謝世謙續任掌舵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航董事長謝世謙。圖／華航提供
華航董事長謝世謙。圖／華航提供

華航空（2610）今 (30) 日董事會選舉通過由謝世謙先生續任董事長，並委任高星潢續任總經理。

謝世謙對於今年客貨運營運展望有信心，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增25%，全面搶攻旅運復甦商機。

同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，並將持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場，實踐永續發展目標。

客運 華航 董事長

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