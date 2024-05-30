聽新聞
test
0:00 / 0:00
華航董事會通過 董座謝世謙續任掌舵
中華航空（2610）今 (30) 日董事會選舉通過由謝世謙先生續任董事長，並委任高星潢續任總經理。
謝世謙對於今年客貨運營運展望有信心，為因應疫後市場需求，除逐步恢復航班並開闢全新航點，今年整體客運班次較去年同期增25%，全面搶攻旅運復甦商機。
同時對下半年的貨運市場持樂觀態度，充分利用貨機及腹艙載貨，以提升航班效益，並將持續動態調整客、貨運營運配置，掌握利基市場，實踐永續發展目標。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？
▪ 銀髮族最愛醫療設施 醫院成為大新竹房市亮點
▪ 房市有多熱？全台前四月交易逾11萬棟、創13年次高
▪ 台中三座新商場「這裡」房價漲34%最強 房仲點關鍵原因
▪ 雙北這12案吸引消費者青睞 專家曝五大特點
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言