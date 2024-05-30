裕融：馬來西亞據點5月開業 建立更完整東南亞版圖

裕融企業董事長嚴陳莉蓮今天表示，今年5月馬來西亞新據點正式開業，建立更完整的東南亞事業版圖。總經理許國興指出，雖然升息造成呆帳問題，但最壞時候已經過去，即便整體放款金額減少，後續獲利會愈來愈好。

裕融今天舉行股東會，嚴陳莉蓮指出，由於市場升息壓力，去年起經營團隊採取穩固資產品質與強化經營韌性的策略；今年因應更嚴格的行業監管力道，積極深化穩健經營與公平待客原則。在中長期發展方面，持續推動綠能事業，布建發電、儲能及售電的全面解決方案。

另外，去年8月取得觔斗雲聯網科技公司過半股權，與LINE攜手打造LINE GO品牌，併同子公司格上租車、行冠企業、裕電俥電，形成汽車租賃、用車服務與出行服務3大業務板塊，帶動去年移動服務事業整體營業收入成長15%。

裕融搭配內部資源整合與人才培育、外部多元品牌策盟合作、充電漫遊平台構築成效已逐漸顯現。

企業金融事業方面，裕融說明，疫後隨國境解封，國旅回溫帶動遊覽車領牌大增，去年客車業績較前年增逾3成；企業資融穩健發展，業績翻倍成長；能源事業除繼續以低風險、高收益的自營電廠為主外，去年更跨足儲能領域，並取得售電執照，搶先掌握綠能產業商機。

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