華新6月盤價 最高每公噸漲3000元

華新（1605）30日開出6月不銹鋼盤價，除了400系維持平盤外，其餘包括300系、200系、316含銅附價全面調漲。

華新指出，合金原料鎳、鉬、銅價格持續上漲，5月下旬進入夏季電費時間，墊高不銹鋼成本。另，國發會公布4月景氣信號轉為正向的黃紅燈，顯示國內需求穩定回溫。

華新指出，考量客戶整體接單競爭力，僅適度反應成本，6月盤元牌價調整，300系調漲每公噸3000元，200系調漲每公噸1000元，316/含銅附價調漲每公噸1000元，400系平盤。

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