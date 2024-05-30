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燁聯不銹鋼6月採個別議價 每公噸約調漲1,500元

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
燁聯（9957）30日下午通知6月不銹鋼價格，對客戶採取個別議價模式接單。圖／聯合報系資料照
燁聯（9957）30日下午通知6月不銹鋼價格，對客戶採取個別議價模式接單。圖／聯合報系資料照

燁聯（9957）30日下午通知6月不銹鋼價格，對客戶採取個別議價模式接單。基於考量原料成本、電價匯率等因素，新價將高於上月行情，推估每公噸至少上漲1,500元至2,000元。

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