綠能科技專家齊聚沙崙 共商前瞻能源佈局及淨零轉型策略

臺南市政府經濟發展局為促進綠能科技產業間的交流及創新，30日在大臺南會展中心舉辦「大南方科技S廊帶 淨零轉型 能源永續 關鍵論壇」，集結國內外產官學研綠能科技專家，探討企業如何在迅速變化的綠色科技浪潮中，透過淨零轉型實踐和前瞻能源策略佈局，從而打造不敗的永續競爭力。

經濟部能源署長游振偉指出，沙崙智慧綠能科學城集結中研院、工研院及國研院三大國家研究機構資源，透過創新淨零科技佈局和跨域整合南科、地方產學資源，已成為創業一條龍的接軌平台，加速綠能科技的發展與應用。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市已連續三年獲得經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，這次論壇討論有關氫能、生質能等前瞻能源技術，相關應用案例都在臺南落實。目前沙崙智慧綠能科學城已結合了綠能、化合物半導體、資安及自駕車等開發團隊，透過這次論壇邀請相關產業與能源技術交流，為臺南創造領先全國的智慧綠能生態系。

工研院副院長胡竹生則說明，工研院一直是創新與產業技術發展的先鋒，在綠能永續領域，不但成立「淨零永續策略辦公室」，全方位推動工研院與國內產業朝淨零排放前進，並長期於沙崙智慧綠能科學城推動氫能、太陽能、地熱、儲能、電網等綠能科技研發與實證，打造綠色供應鏈，攜手產業邁向更永續創新的未來。

本次論壇的首場「企業減碳實證，迎戰淨零轉型時代」，由黃義協副總經理分享台泥在創能、輸能及儲能方面的產業鏈佈局，並強調在低碳建材和再生能源應用上所取得的創新成就。黃怡仁所長則介紹台糖在生質能領域的突破，並詳述首座專業沼氣發電廠的建設歷程。

第二場為「前瞻能源永續佈局，打造不敗企業競爭力」，由工研院綠能與環境研究所所長的王漢英、亞氫動力總經理蕭逢祥和牧陽能控董事長曾偉分享公司如何佈局前瞻能源，更探討再生能源和儲能產業在實現淨零碳排趨勢中扮演的角色，以及在實際應用中的挑戰與創新。

經濟發展局林榮川局長表示此次的論壇不只匯集產官學研各界專家的意見，也奠定沙崙智慧綠能科學作為「智慧綠能產業研發基地」的碁石。臺南市政府期盼能藉此吸引國內外綠能企業的合作與投資，共同推動全球綠色轉型與永續發展。

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