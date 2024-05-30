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豪宅一哥聯聚建設子品牌「理仁泰舍」 新案公開受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
豪宅一哥聯聚建設子品牌理仁建設的「理仁泰舍」新案正式公開。記者宋健生/攝影
豪宅一哥聯聚建設子品牌理仁建設的「理仁泰舍」新案正式公開。記者宋健生/攝影

台中豪宅一哥聯聚建設，旗下子品牌理仁建設首度插旗北區，推出新案「理仁泰舍」，由於此案與捷運文心中清站相鄰僅400公尺距離，鎖定高財商族群，絕佳的選地，未公開即引起高度關注。

中捷運綠線通車屆滿3年，所帶動的軌道經濟效益持續發酵，從北屯機捷特區到烏日高鐵站，捷運站點周邊房價翻倍成長，最少也都有三成以上的增值，帶動捷運沿線商圈與房市的發展，而便捷的交通機能，吸引越來越多民眾想入手捷運宅。

其中，捷運文心中清站因緊鄰水湳經貿園區、水湳市場商圈，以及北平、天津路熱鬧商圈，周邊房價跟著水漲船高。

「理仁泰舍」不僅有捷運文心中清站利多，更有完整的生活機能，北平路商圈、天津路商圈、超市賣場林立，食衣住行育樂應有盡有；交通網絡透過中清路串聯國道一號中清路交流道與台74線，捷運綠線文心中清站更只需步行4分鐘，捷運3站抵達台中市府站與七期百貨商圈，一線直達高鐵台中站。

業界指出，周邊還有立人國小、立人國中、曉明女中等明星學區，房價支撐力道強勁，具有非常高的保值與增值潛力，無論是自住、換屋、置產客群，長遠布局來看都非常合適。

近年柳川及綠川周邊的水岸廊道建設完成後，廣受好評，成效良好，台中市建設局也宣布，今年6月將針對麻園頭溪沿岸啟動水岸美化工程，透過水環境整體計畫，改善人行步道與無障礙空間，並結合自行車步道，重新塑造周邊環境，期待結合水岸與綠化，增加市民親近水域的機會，打造舒適且讓人親近的都會環境。

理仁建設承襲聯聚建設對於建築美學與質感的追求，同樣由聯聚建設團隊操刀，打造理仁建設第三號作品「理仁泰舍」，強調持續實踐安全、實用、美感精神，跨出七期，期許台中其他區域的客戶也能有「好」房子可以選擇，並引領建築美學與質感生活。

「理仁泰舍」位於台中北區陝西路、華美街二段口，緊鄰西屯區，該區域長年鮮少有新案推出，此次更難得有街廓完整的三面臨路基地，緊鄰麻園頭溪水岸永久棟距，規劃均質45坪零店面純住宅，建築立面搭配宜居陽台，型塑城市美感綠洲，更高標準規劃實用公設搭配聯聚美學。

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