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上奇旗下昕奇雲端、凱鈿簽MOU 共拓亞洲雲服務市場

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
KDAN凱鈿與昕奇簽訂合作備忘錄。凱鈿／提供
KDAN凱鈿與昕奇簽訂合作備忘錄。凱鈿／提供

軟體服務商KDAN（凱鈿）30日宣布與雲端服務運營商昕奇雲端（7747）簽訂戰略合作備忘錄，攜手整合雙方的產品優勢與市場布局，共同助力客戶優化雲端成本，並深度交流業務經驗，拓展日本、韓國及東南亞市場的業務，為雲服務產業帶來嶄新的雙贏格局。

KDAN表示，公司以強大的軟體開發實力及全球夥伴網絡為優勢，昕奇雲端則提供一站式多雲跨國服務及新創賦能平台「F2SU（A Friend to Startups）」在業界備受肯定，今年五月KDAN策略性投資昕奇雲端，此次的合作備忘錄簽訂代表雙方將整合全球雲端與軟體服務銷售資源，共同為客戶創造更大的商業價值。

KDAN致力於提供多元的AI智能化工作流程及數據解決方案，以SaaS（軟體及服務）產品技術研發及海外市場行銷經驗著稱，自2022年起接續在日本設立子公司及韓國業務據點，擁有在地業務團隊及商業合作資源。今年KDAN不僅擴大其AI開發量能，近期更在新加坡設立子公司，進一步在亞洲各地市場展開策略合作。KDAN與昕奇雲端的戰略合作有助於整合全球同業資源，提供優質的雲端及軟體服務，為客戶創造更大的商業價值，推動其全球市場布局。

昕奇雲端為上奇（6123）旗下子公司，以雲聚合與雲分享的獨特商業模式，及敏捷的一站式雲端FinOps平台（ARMIN），為新創企業帶來最具成本效益的雲端服務；事業版圖橫跨香港、馬來西亞、新加坡、印尼與日本等地，近年更將亞洲作為業務拓展的重點區域。

昕奇雲端的商業模式及新創賦能平台的理念與KDAN不謀而合，雙方將交流在雲服務上的經驗與資源，合作銷售雲服務相關產品，也將助力連結日本、韓國及東南亞市場，提供貼近市場需求的雲端服務並擴大市占率，持續創造亞洲市場的成長動能。

KDAN創辦人兼執行長蘇柏州表示，團隊擅長於SaaS產品的技術研發與海外行銷，而昕奇雲端則具備新創網絡資源及企業市場的服務經驗。KDAN甫成為昕奇雲端的策略性股東，這次的合作代表雙方在技術和市場上的進一步整合，我們期待為亞洲地區的客戶提供更高效、更經濟的雲端解決方案，共同為雙方創造更多商業價值。

全球科技巨頭亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta於2022年在世界各地建超大型資料中心（Hyperscale Data Center），今年更擴大全球資料中心的投資，並集中於日本、東南亞及台灣等地，顯見亞太地區公有雲市場的成長潛力。

根據IDC研究，在全球對人工智慧（AI）、大數據分析的服務及應用平台需求增長的趨勢下，企業越來越依賴基礎雲端建設來推動數位轉型，提升營運效率。預估到2027年，亞洲公有雲服務市場規模將達到831億美元，年均複合增長率（CAGR）約為20.6%。

昕奇雲端董事長許承強也表示，KDAN深耕日韓市場已行之有年，藉由雙方的合作，進一步擴大昕奇在日本、韓國及東南亞市場的影響力，並結合雙方的優勢在亞洲快速成長的雲服務市場中脫穎而出，為企業客戶體現更大的成功。

此次合作不僅展現了KDAN持續拓展軟體生態圈的決心，透過與策略夥伴的合作，KDAN亦得以不斷提升服務全球企業用戶的能力。KDAN創辦人兼執行長蘇柏州表示，未來KDAN將以多樣化的合作方式，深化在地銷售與服務，推動全球市場的發展。

亞馬遜 微軟 日本 東南亞 雲端服務

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