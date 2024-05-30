中石化股東會／董事新增女性獨董 提升董事會獨立性

中石化（1314）30日於頭份廠召開股東會，通過去年度財報及不分派股利案、年度虧損撥補案，並完成董事改選，亦通過解除競業禁止等多項議題。董事長陳瑞隆表示，未來將遵行永續發展行動方案，以期創造股東、企業及社會三贏的新局面，實現永續經營和長遠發展的目標。

陳瑞隆指出，過去一年受到大陸石化同業持續擴產、高利率高通膨與全球能源價格波動及經濟不確定性挑戰，市場表現不如預期造成下游疲弱，但公司依舊穩健推動各項升級轉型策略行動與措施，因應市場變化調整產銷策略，逐步落實綠色轉型以低碳發展為目標，運用智慧管理系統提升產品競爭力，布局特用化學品、光學應用材料、新能源、資通訊材料等，以切入電子科技產業供應鏈，推動產品開發與市場擴展，藉以創造高毛利產品及循環經濟利基。

土地開發事業以活化公司國內外土地資產及海外不動產開發為目標，布局海外市場，也同步發展符合綠色建築規範之產品。在高雄港洲際碼頭的投資案已投入運營，不僅提升原料採購和產品調度靈活性，也同步強化供應鏈整體效率。中石化子公司鼎越開發推動頂級綠色商辦「京華廣場」建案，打造標誌性的地標建築，並陸續榮獲國際地產大獎肯定，集團上下秉持初心持續努力進行，預計將於2027年完工。

中石化表示，本屆董事改選除了將獨立董事自三席增加為四席，並包含兩位女性獨立董事，不僅強化董事會的獨立性，亦促進董事專業、性別多元化。此次董事選舉結果呈現獨立董事專業與性別多元化，顯見中石化之公司治理架構強化有成，已然接軌國際趨勢。

本次新任董事會成員包括兩名具有會計、法律、公共事務專業背景，並擁有地方創生與媒體行業資深經驗的女性獨立董事，以及具有豐富產業經驗，和產學界及國際上市公司法律專業共四位獨立董事，具備堅實產業背景與法學等多元專業。中石化董事會將領導經營團隊攜手帶領中石化打造公司新氣象。

而中石化在永續發展與ESG策略取得優秀成果，連續四年入選標普全球永續年鑑，於全球同產業評比位列前3%，並獲永續獎項與認證，如TCSA台灣企業永續獎、綠建築標章等，顯現在商業道德、創新管理、職業衛生及安全面向所表現的永續行動力，持續檢視自身並逐步成為全球指標企業。展望未來，中石化持續以責任和承諾為基礎，不斷優化其經營模式，提升企業競爭力和市場地位，積極面對全球的氣候變化和環境挑戰。

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