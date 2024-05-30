第1季新能源車銷量年增16.9% PHEV 突圍年增近五成

根據TrendForce全球汽車研究報告顯示，2024年第1季全球新能源車（NEV；包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車）共計銷售284.2萬輛，年增16.9%，為近三年首次單季的年成長低於20%。其中，純電動車（BEV）銷量為180萬輛，年成長4.2%，插電混合式電動車（PHEV）則銷售104.1萬輛，年成長48.3%。

純電動車（BEV）部分，Tesla以21.5%市占率拿下冠軍，比亞迪（不含騰勢）位居第二名，市占率16.6%。但就年成長率來看，特斯拉（Tesla）為-8.5%、比亞迪為13.3%。上汽通用五菱排名第三，BMW首次躍升至第四名，銷量較去年同期成長41.1%。廣汽埃安第1季銷量較去年同期衰退37.2%，本季跌落至第六名，重點車款Aion S主要的客群為網約車用戶，但商用市場的空間有限，若無法擴張消費市場就容易出現銷量斷層，廣汽埃安季度排名與市占率已連續下滑兩個季度。

插電式混合電動車（PHEV）部分，比亞迪品牌持續穩居PHEV的銷量冠軍，第1季較去年同期成長，但市占率稍有下滑。不過，比亞迪已是擁有四個子品牌的集團，若以集團來計算，市占率則超過30%。第二名為傲圖（AITO），問界M7是重點銷售車款，但由於有交通事故傳出，品牌形象與消費者信任度受到考驗。

第三名為理想汽車，在首款純電車的市場反應不佳後，預計暫時會以PHEV為主。理想第2季推出定價25萬人民幣的平價車款L6，是理想今年提升銷量和市占率的重點車款。排名在第六的Jeep在主力車款改款後與去年第1季相比成長了37%。

TrendForce表示，值得一提的是，PHEV在電動化過程中的角色將再度吃重，純電車需求趨緩之際，混合動力型態的電動車憑藉著便利性表現出銷量韌性。此外，車廠陸續表態調整歐洲的市場策略，不再堅守2030年全面純電化目標，並且多家車廠宣布再度投入開發PHEV，又或者延長PHEV車款的生命周期，將有機會讓西歐地區已連兩年衰退的PHEV銷量在2024年重返成長。

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