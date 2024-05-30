南僑股東會／配發2.5元現金股利 泰國新產線第4季將安裝完成

南僑（1702）30日舉行股東會，承認去(2023)年財報，通過每股配發2.5元現金股利，並通過轉投資的子公司皇家可口規劃申請在台灣股市上市（櫃）計畫，同時完成董事選舉。今(2024)年持續擴大投資，泰國有新產線今年第4季會安裝好、並在明(2025)年投產，

南僑去年合併營收226.8億元，年增10.75%，稅後純益10.41億元，年增86.14%，每股盈餘4.2元。展望今(2024)年，總裁李勘文表示，整體而言，政經環境仍充滿諸多變動因素，美國與大陸經濟的相互角力，主要經濟體的貨幣政策，牽動全球金融市場波動，多處的地緣政治風險、氣候變遷等，都關鍵影響到企業經營，能源、農工原料供需及大環境的變數仍存在。但隨著消費市場回穩，南僑整體營運積極朝正向發展，後市可期。

此次董事改選共9席，其中當選名單董事6席分別為陳飛龍、李勘文、陳正文、周明芬、陳怡文、陳羽文，獨立董事3席分別為陳定國、陳俊學、王明志。

針對今年營運，李勘文分析，南僑掌握國際市場趨勢，開發高附加價值產品，動態企業組織靈活運用，謀求與各種業態之合作，創造顧客、消費者、社會及產業多贏局面。

股東會並通過轉投資的子公司皇家可口規劃申請在上市（櫃）計畫後，南僑風控長廖美惠指出，今年一定會公發及推動登錄興櫃，預計明年送件申請上市。對於泰國南僑是否進入資本市場，李勘文表示持續規劃當中，方式有很多種也有很多選擇，包括泰國或是其他各地交易所上市都是選項，公司都會加以評估，畢竟泰國南僑市場不局限於東南亞，尤其產品有很多銷售到歐美。

南僑大陸油脂事業經營 27 年，全方位的服務與客戶成為生命共同體，成為生意上不可或缺的夥伴。南僑食品集團(上海)，已於2021年5月上海A股掛牌上市，成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業，所募資金用於擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產能、擴建冷鏈倉儲及研發中心。

2022年於重慶興建新生產基地投資約人民幣4.8億元，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備，並計畫在廣州成立第二條冷凍麵糰生產線，將為營運再添新柴火。在貿易型組織的經營策略，上海南僑已在新加坡、香港及泰國成立子公司，成功將大陸烘焙油脂產品行銷至港澳與東協市場，擴大服務領域。

南僑在泰國屯墾經營 33 年，成為全球全方位米製品的專家，米果、調理熟飯、調理粥行銷全球市場，深受肯定。2018年進行新廠增建工程，第一期已投入約 13.7 億泰銖，興建智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線，米果線已在 2020 年第二季順利投產；烘焙麵包零食線已於2023年1月順利投產。南僑泰國廠二期新廠預計於2024年下半年完工啟用，主要生產嬰兒米果、烘焙產品等，未來產能將大幅增長，滿足全球客戶業績成長所需量能，尤其是首度生產的烘焙商品，市場潛力無限。

未來發展策略及外部環境影響未來發展策略方面，南僑堅守本業深耕發展，在烘焙油脂相關產品、冷凍麵糰、米製品、冰品上，持續加碼投資設備、人才、研發等，目前食品營收已超過全集團營收的97%。未來持續發展以食安高規格及健康趨勢潮流商品，並滿足客戶應用所需材料上，更多元全方位的供應。

在家品事業上，持續開發符合消費者不同場景所使用的洗劑用品，更多功能性及細膩化的服務分眾市場，以健康環保愛地球的信念，實踐企業社會責任永續環境。 競爭環境：以油脂事業為例，不斷的投資在研發與服務上，與國際潮流接軌；更深化油脂專業功能性領域能力，因應同業競爭激烈，客戶首選信任南僑是油脂專家，近期因應世界環保與健康意識抬頭，油脂事業持續推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的NEBOS 系列油脂，為朝向減少污染物生成及降低製程碳排，進行開發研究，與循環經濟體系結合，以達永續經營的核心目標。

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