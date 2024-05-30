冠德股東會／通過配發現金股利1.8元 董座馬志綱：房市穩定開發不停止
冠德（2520）30日召開股東會，會中承認2023年財報並通過配發每股現金股利1.8元，冠德建設董事長馬志綱會後受訪表示，今年經濟景氣樂觀、房市也正向穩定，未來開發評估的腳步不會停止，且將持續積極爭取全台大型複合式開發案，並強化商用不動產的布局。
馬志綱指出，目前在手土地庫存量達3萬坪，已經備妥未來7至9年的開發案量，且因集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，所以相較其他開發業者有一定的優勢，未來將持續發揮綜效，爭取全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，開發評估的腳步不會停止，此外，除了住宅案外，看好辦公市場，未來也會增加商用不動產的布局。
針對未來房市看法。馬志綱認為，房地產是週期性長的產業，惟近年景氣變動快速，已經不能用過去的歷史經驗做判斷，所以冠德秉持「認真工作」精神，隨時做好因應準備，觀察市場「有很好的、也有很不好的」的狀況，一方面有新青安、經濟成長、台商回流等樂觀因素，但也有升息、政府政策、兩岸關係等隱憂，而集團是40年的老公司，不僅注重風險，也有長期的應對措施，會適時去調整產品結構。
政府政策上，馬志綱認為，其實政府杜絕投資客，禁止紅單轉售等都是正確的，也讓市場趨於健康，而台灣過去幾年經濟成績在全世界有目共睹，更掌握半導體重要供應鏈，是塊很有福氣的寶地，政府扮演控制各產業健全發展的角色，站在房地產角度而言，若未來針對房地產短期現象有所調整，希望可以提供企業較多彈性及時間準備。
展望今年，冠德建設總經理張勝安指出，今年推案量共約200億元，下半年將陸續推出台中「裕毛屋案」、中和捷運聯開案「中和高中案」及北市「民權東路公辦都更商辦案」等，3案合計總銷逾百億元。
另，冠德手上目前有成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」可持續銷售認列，預計今年第4季還有總銷130億元「冠德心天匯」可完工交屋，該案目前已售7成。
張勝安指出，今年從經濟面來看，景氣樂觀、股市處在高峰期，市場面的供給跟需求也滿平衡，政策面上，延續之前新青安貸款、社宅等，讓剛性需求維持穩定的狀態，整體而言，今年到明年都是正向、穩定的方向發展。
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